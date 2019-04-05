YAF DIESEL temiz deniz için çalışıyor

İMEAK Deniz Ticaret Odası ev sahipliğinde Tuzla Viaport Marina’da 2 Nisan’da kapılarını açan Exposhipping Expomaritt fuarı ziyaretçilerini ağırlamaya devam ediyor. Fuara katılan sektörünün öncü firmaları, yeni ürün ve hizmetleriyle göz dolduruyor. Bunlardan biri de Yaf Diesel.

Uzun yıllardır denizcilik sektöründe hizmet veren Yaf Diesel. fuarda Balast Water Management System’i (Balast Suyu Arıtma Sistemi)ni tanıttı. Yaf Diesel standı yerli ve yabancı sektör temsilcilerinin yoğun ilgi gösterdiği stantlardan biri oldu.

Fuarın Yaf Diesel açından oldukça iyi geçtiğini belirten Yaf Diesel Genel Müdürü Yusuf Kanıcı, beklentilerinin üzerinde bir ilgiyle karılaştıklarını belirterek sonuçtan oldukça memnun olduklarını açıkladı.

Denizcilik sektörünün fuar organizasyonunda her geçen yıl daha iyi bir noktaya geldiğine işaret eden Kanıcı, geçmiş fuarlarla kıyaslandığında 15. Exposhipping Expomaritt’in çok daha iyi bir durumda olduğunun altını çizerek, “Öncekilerle kıyaslandığında bu fuar çok çok daha iyi. Bundan önce iki ayrı fuar yapılmıştı. 15-20 gün arayla. Çok daha küçüktü. Bu sene birleşerek yaptılar. Bence doğru da bir karar verdiler. Birlikte hareket etmek iyi oldu. Umarım artık böyle devam eder” dedi.

Filtresi olmayan dünyanın tek sistemi

Yaf Diesel’in 15. Exposhipping Expomaritti’e ilk kez sunduğu patenti Çinli BSKY'ye ait olan hidrosiklon teknolojisine sahip yeni Ballast Water Management System'inin yoğun ilgi ile karşılaştığını kaydeden Kanıcı, ‘’ Dünya denizlerini kirleten 4 önemli nedenden biri balast suları. Bu sistem tabii ki dünya denizlerinin temiz kalması sağlanıyor. Çin merkezli bir firmanın yaptığı bir marka. Bizim sistem ultraviyole fakat filtresi olmayan dünyadaki tek sistem. Bizim sistemde filtre yok. Filtre bakım derdi yok. Temizleme tıkanma riski yok. Bu Balast Water sistemlerinde şu anda kullanıcıların ve armatörlerin en büyük endişesi önündeki filtrenin sistemin önündeki filtrenin sık sık tıkanacak olması. Temizlik ihtiyacı duyması. Geri yıkama sisteminin yapabileceği arızalar vs. bizde filtre olmadığı için bunların hiçbirine gerek kalmayacak. Böyle bir riskte yok. Bakımı tutumu olmayan bir hidrosiklin var bizim sistemin önünde. Biz o hidrosiklona da gemi ömrü kadar garanti veriyoruz. Bu balast su arıtma sistemi dünyada tek filtresiz sistem. Türkiye satış ve servis temsilcisi de biziz. Bu fuarda da 200 metreküplük bir modelimiz var sergiliyoruz” diye konuştu.

Vira Haber