‘İyilik Koşusu’ olarak her yıl Global Yatırım Holding desteğiyle gerçekleşen Global Run Bodrum, Parıltı Görmeyen Çocuklara Destek Derneği’nin sosyal sorumluluk partnerliği ile düzenleniyor. Global Run adına ödülü, Global Yatırım Holding ile her yıl etkinlik yönetimini yapan Nirvana Plus birlikte aldı. Global Run Bodrum’un altıncısı 28 Nisan’da yarı maraton olarak koşulacak.

Bir Bodrum geleneği haline gelen ve Türkiye’nin kesintisiz devam eden sayılı atletizm etkinlikleri arasında yer alan Global Run Bodrum, 7. ACE of M.I.C.E. Awards Etkinlik ve Toplantı Ödülleri’nde En İyi Spor Etkinliği Jüri Özel Ödülü aldı.Her yıl Global Yatırım Holding desteğiyle gerçekleşen Global Run Bodrum, bir ‘İyilik Koşusu’ olarak düzenleniyor. Parıltı Görmeyen Çocuklara Destek Derneği’nin sosyal sorumluluk partnerliği ile gerçekleşen yarışın kayıt ücretleri derneğin faaliyetleri için bağışlanıyor.



Bodrum’u kapsıyor

Global Run adına ödülü, Global Yatırım Holding ile her yıl etkinlik yönetimini yapan Nirvana Plus birlikte aldı. Global Yatırım Holding Genel Sekreteri Gökhan Özer, “2014 yılında yola çıktığımızda sosyal sorumluluk öncelikli hedefimizdi. Ancak parkurlarımızı kent merkezinden geçirerek ve her yıl nisan sonunda düzenleyerek, turizm sezonu açılışında Bodrum’u kapsayacak festival benzeri bir etkinliğe dönüştürdük” dedi.



Yurtdışına taşındı

Global Run Bodrum’un ilk kez düzenlendiği 2014 sonrasında yurt dışına taşınarak Karadağ, Malta, İtalya, Küba ve İspanya’da koşulan Global Run Serisi’nin başlangıcını oluşturduğuna dikkat çeken Global Run Yarış Koordinatörü Avukat Fırat Namlı, “Kesintisiz devam eden bir atletizm organizasyonunu aynı zamanda uluslararası çapta sürdürmeyi başarmamızda, Global Run Bodrum’a her yıl artan ilgi gösteren yarış severler ve Bodrum halkının sahip çıkması önemli bir paya sahip” diye konuştu.



Katılımcı sayısı her yıl artıyor

Nirvana Plus Kurucusu Selen Even ise Global Run Bodrum’un Türkiye Atletizm Federasyonu’nun Özel Yol Yarışı Faaliyet Takvimi’nde yer aldığını vurguladı. Even, “Katılımcı sayısı her yıl giderek artıyor. Bunun en büyük getirisi ise insanların koşu sporuna yöneliyor olması, Bodrum’un en güzel zamanında yarış ve doğa severleri bir araya getirmesi, Bodrum halkı ve esnafına katkı sağlaması” dedi. Even, Parıltı Göremeyen Çocuklara Destek Derneği’nin sosyal sorumluluk partnerliği ile görme engellilerin de koşu yarışı deneyimi yaşamasına aracılık ettiklerini ifade etti.



İkinci ödül

Global Run Bodrum’un üç farklı yapının uyum içinde çalışmasıyla her yıl hayat bulduğunu söyleyen Even, “Ayrıca kamu kuruluşları ve Bodrum halkının işbirliği sayesinde her yıl çıtayı yükselten bir organizasyon gerçekleştiriyoruz. 2017 yılında da En İyi Spor Etkinliği ödülü almıştık. Bir kez daha seçkin isimlerden oluşan bir jüri tarafından ödüle layık görülmek, doğru yolda ilerlemeye devam ettiğimizi gösteriyor” şeklinde konuştu.



28 Nisan’da yarı maraton

Altıncısı 28 Nisan’da koşulacak Global Run Bodrum’un 5K ve 10K parkurlarına bu yıl 21K yarı maraton eklendi. Engellilerin ücretsiz katılabildiği Global Run Bodrum’da aynı zamanda çocukların spor yapma alışkanlığı kazanması misyonu nedeniyle 4 – 9 yaş arası için 500 metrelik Minik Adımlar Parkuru olacak.

