D-Marin Turgutreis’de Dragut Sailing Cup Heyecanı

Turgutreis Yelken Kulübü (TYK) tarafından düzenlenen Dragut Sailing Cup yat yarışları D-Marin Turgutreis Marina ev sahipliğinde gerçekleşiyor.

Sıcakların hissedildiği, tekne ve yelken bakım ve onarımlarının hızlandığı bahar aylarıyla birlikte başlayacak yarışlar 3 ayaktan oluşuyor. Dragut Sailing Cup yat yarışlarının ilk ayağı 06- 07 Nisan, ikinci ayağı 20-21 Nisan, üçüncü ayağı ise 08-09 Haziran 2019 tarihlerinde gerçekleşecek.

Üç ayaklı trofe sonunda dereceye giren teknelere ücretsiz bağlama, çekme-atma bedeli, D-Marin Pass gibi etkileyici armağanlar verilecek.

Vira Haber