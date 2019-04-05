D-Marin Turgutreis’de Dragut Sailing Cup Heyecanı
D-Marin Turgutreis ve Turgutreis Yelken Kulübü iş birliği ile hayata geçirilen Dragut Sailing Cup yarışlarının ilk ayağı 06- 07 Nisan 2019 tarihlerinde gerçekleşecek.
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Turgutreis Yelken Kulübü (TYK) tarafından düzenlenen Dragut Sailing Cup yat yarışları D-Marin Turgutreis Marina ev sahipliğinde gerçekleşiyor.
Sıcakların hissedildiği, tekne ve yelken bakım ve onarımlarının hızlandığı bahar aylarıyla birlikte başlayacak yarışlar 3 ayaktan oluşuyor. Dragut Sailing Cup yat yarışlarının ilk ayağı 06- 07 Nisan, ikinci ayağı 20-21 Nisan, üçüncü ayağı ise 08-09 Haziran 2019 tarihlerinde gerçekleşecek.
Üç ayaklı trofe sonunda dereceye giren teknelere ücretsiz bağlama, çekme-atma bedeli, D-Marin Pass gibi etkileyici armağanlar verilecek.
Vira Haber
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