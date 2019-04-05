Arkas Lojistik Türk Hava Yolları’nı yeni evine taşıyor

Her detayın en ince ayrıntısına kadar aylar boyunca hesaplandığı projede lojistik mühendisliği örneği sergileyen Arkas Lojistik’in hedefi, 33 futbol sahası büyüklüğünde alan kaplayan, 10 binin üzerinde ekipmanı 45 saatte hatasız taşımak.

Yalnızca Türkiye’nin değil, dünyanın da merakla takip ettiği İstanbul Havalimanı taşıma projesinde görünmeyenin ötesinde, hummalı bir çalışma var. Sekiz aydan fazla süren hazırlıklarla, tüm detayların ince ince ayrıntısına kadar gözden geçirildiği deneme taşımalarının yapıldığı, eğitimlerin verildiği, yeni ve farklı taşıma çözümlerinin üretildiği proje, hem Arkas Lojistik tarafından yapılmış sektöre örnek teşkil edecek çok önemli bir lojistik mühendisliği örneği.

Arkas Lojistik, Türk Hava Yolları yer ekipmanlarını Atatürk Havalimanı’ndan 45 kilometre uzaklıktaki İstanbul Havalimanı’na taşıyor.

Atatürk Havalimanı’da kurulan sekiz ana yükleme istasyonu ve İstanbul Havalimanı’nda kurulan sekiz ana boşaltma istasyonu ile taşımayı gerçekleştirecek Arkas Lojistik, iki havalimanında birer adet güzergah üzerinde ise üç adet olmak üzere beş acil durum ekibiyle ihtiyaç anında müdahale gerçekleştirecek. Gelen tüm verilerin değerlendirildiği bu merkezler sayesinde proje adım adım takip edilerek kusursuz bir şekilde taşınmanın gerçekleşmesi sağlanacak. Büyük taşınma süresince yükleme ve boşaltma alanları toplamda 24 adet kamera ile izleniyor.

Anahtar kelimelerimiz güven ve hız

Arkas Lojistik Genel Müdürü Onur Göçmez, projede bulunmaktan gurur duyduklarını belirterek, “Lojistiğin Arkasındaki Güç” sloganımıza yakışan bir proje, gelecekte çocuklarımıza anlatacağımız güzel bir hikaye... Hız ve güvenliğin önde olduğu bu taşımada proje için oluşturulan özel takip sistemleri, trafik kontrol odaları, araç sürücü takip sistemleri, online yük hareketleri, barkodlama sistemleri, bu taşıma için kullanılan özel ekipmanlar ve özel proje eğitimleri ile işimizi en kısa zamanda ve ilk seferde doğru yapacağız.

İşimiz sadece yükün A noktasından B noktasına taşınması değil, lojistik mühendisliği. Havacılık sektöründe dünyanın tek seferde en büyük taşıması olan bu projede, her adımı en ince ayrıntısına kadar hesapladık, modelledik ve uyguladık. Deneme taşımaları ile sürekli kendimizi geliştirerek farklı çözümler ürettik. Araç ve ekipman çeşitliliğimizi kullanarak konteyner, tenteli, sal kasa gibi araçlarla farklı taşımaları yapabiliyoruz. Lowbed araçlarımızla ise en ağır yükleri taşıyoruz. Lowbed taşımaları için 30 tonun üzerindeki ekipmanları yerden kaldırıp lowbed’in üstüne koyarken zaman kazanmak için özel rampalar yaptık. Araç rampaya giriyor, yola devam eder gibi lowbedin üzerine çıkıyor. Bu da bize operasyonda hız kazandırıyor. Operasyon, araçların, yüklerin ve trafiğin online takibi olarak üç ayaklı. Bu üçünü birleştirebildiğiniz zaman riski yönetebiliyorsunuz. 45 saat sürecek taşıma boyunca iki havalimanında ve güzergahta kontrol noktaları oluşturduk. Varış ve çıkış noktalarına kurulan stok sahalarıyla ve kendi iş makinelerimizle sefer sayılarını çok hızlandırdık. Taşımayı önümüzdeki iki günde, 45 saat içinde gerçekleştirip, 44 ton ağırlığındaki uçak çekme aparatlarından çok hassas aletlere kadar, 10 bin parçadan fazla olan 5 binden fazla TIR’lık yükü eksiksiz, hatasız ve hızlı şekilde İstanbul Havalimanı’na ulaştıracağız Bunun gibi büyük proje ve çalışmalarda yer alarak lojistiğin Arkas’ındaki güç olmaya devam edeceğiz.”dedi.

Büyük taşınma Atatürk Havalimanı’nda ve İstanbul Havalimanı’nda kurulacak transfer kontrol merkezleri ile adım adım takip edilecek. gelen tüm verilerin değerlendirildiği bu merkezler sayesinde projeye yön verilecek. Arkas Lojistik 1805 çalışanı ve 1557 aracı ile on binden fazla ekipmanı taşırken çift vardiya ile kesintisiz bir taşıma gerçekleştirecek.

Türk Hava Yolları Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı İlker Aycı bu dev operasyona ilişkin yaptığı açıklamada; “Havacılık tarihinin en büyük nakil operasyonunu hayata geçiriyoruz; öyle ki, Türkiye’nin ve Türk Hava Yolları’nın küresel havacılıkta sergilediği büyük yükselişe bugüne dek ev sahipliği yapmış Atatürk Havalimanı’ndan yeni evimiz İstanbul Havalimanı’na transferini sağlamaya başladığımız ekipmanların kapladığı alan 33 futbol sahası büyüklüğüne eşit. Yeni evimize taşıyacağımız bu dev ekipmanları ve malzemeleri lojistik mühendisi bir taşıyıcıya emanet ediyoruz. Arkas Lojistik’in evimizi güvenle taşıyacağından eminiz. Bu taşımada emeği geçen tüm çalışanlara teşekkür ediyorum. Sadece ülkemiz ve bölgemiz genelinde değil, küresel ölçekte de oldukça yakından takip edilen bu büyük operasyon sonrası teknoloji harikası yeni evimizin kazandırdığı çok daha geniş imkânlarla dünyanın dört bir yanından gelen misafirlerimizi Türk Hava Yolları’nın benzersiz hizmet anlayışı ile ağırlamaya devam edeceğiz” dedi.

Rakamlarla Büyük Göç

Taşınacak Ekipman Sayısı: 10.459 Adet

Kullanılacak Araç Ekipman Sayısı: 1557 Adet

Projede Görev Alacak Personel Sayısı: 1.805 Adet

Yüklerin Bulunacağı Araçların Arka Arkaya Koyduğumuzdaki Uzunluğu: 80.000 Mt. (80 Km.)

Taşınacak Ekipmanların Kapladığı Alan: 242.555 M² (242 Dönüm) 33 Futbol Sahası

Taşınacak Ekipmanların Toplam Ağırlığı: 47.360.000 Kg. (47.360 Ton)

Taşınacak Ekipmanların Toplam Uzunluğu: 121.100 Mt. (121 Km.)

Taşınacak Araçların Kat Edeceği Toplam Kilometre: 400.000 Km.

Taşınacak Araçların Kat Edeceği Mesafe: 10 Dünya turuna eşdeğer

Vira Haber