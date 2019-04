İran nakliye çalışmalarında Arınak Lojistik

Uluslararası karayolu nakliye çalışmalarını kurulmuş olduğu 2011 yılından bu yana günden güne büyüyüp gelişerek devam ettirmekte olan firma Arınak Lojistik, Türkiye’den İran’a ihracat yükleri ile İran’dan Türkiye’ye ithalat yüklerinin taşınması konusunda oldukça önemli işlere imza atmaktadır. Türkiye İran lojistik hattında yerli ve İran plakalı tırlar ile seferler yapmakta olan firma her türlü kuru yük taşımacılığının yanı sıra gabari dışı ağır nakliyat, soğuk zincir ürün taşımacılığı, konteyner ve açık yük nakliyesi gibi alanların tamamında bahsi geçen yükleri taşımaya uygun tenteli, frigo, lowbed ve sal kasa araçları ile kesintisiz hizmet vermektedir.

Ülkemizde taşımacılık faaliyetleri içerisinde bulunan İran nakliye firmaları içerisinde yaptığı farklı çalışmaları ile dikkat çeken Arınak Lojistik, İran’a komple tır taşımacılığı ile birlikte İstanbul depolarından çıkış yapmak suretiyle düzenli parsiyel nakliye hizmetleri de vermektedir. Her ebat ve ağırlıkta ki ticari ve gümrüklü parsiyel yük grubunun ihraç ve transit kayıtlı taşıma işlemlerini gerçekleştiren firma, Türkiye’nin tüm şehirlerinden İstanbul’a iç nakliye yaptırmak suretiyle teslim aldığı parsiyel ve kargo yükleri yine İstanbul gümrüklerinden çıkış yaparak İran’ın başta Tahran ve Tebriz olmak üzere tüm şehir ve bölgelerine gümrük teslimi parsiyel nakliye servisi yapmaktadır.

İran’a karayolu nakliye seferleri yapan araçlarımızın tamamı taşıma yetki belgemize kayıtlı bulunan, CMR sigortası güvencesinde yük taşımakta olan yüksek modelli araçlardan oluşmaktadır. Tırlarımızı kullanan sürücülerimizin her biri İran nakliye konusunda oldukça tecrübelidirler. Tırları ve yükleri organize eden operasyon ekibimiz 7/24 çalışma anlayışı ile günün her saati görev başında bulunup her an ulaşılabilir durumdadırlar.

Karayolu yük taşıma yönetmeliğine uygun hareket ederek lojistik hizmetleri sunmakta olan Arınak Lojistik Türkiye’den İran’a ihracat yük taşımaları yaptığı gibi Avrupa ülkelerinden İran’a taşınması planlanan üçüncü ülke kapsamında ki transit yüklerinde taşınması işlemlerini aktarmalı ve direkt servis şeklinde sağlayabilme kabiliyetine sahip bulunan firmamız ortaya koyduğu performansı, işine olan saygısı, müşteri memnuniyeti odaklı çalışmaları ve kaliteyi uygun fiyata sağlama anlayışı, sürekli geliştirmekte olduğu vizyon ve misyonu ile işbirliği yaptığı müşteri ve tedarikçileri ile koordineli çalışmaları neticesinde başarı grafiğini her geçen gün yükseltmektedir.

