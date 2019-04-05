Rus gemileri Karadeniz’de füzeleri ateşledi

Rus donanmasından İvanovets ve R-60 gemileri Karadeniz’de tatbikatlara katıldı. Tatbikat sırasında 30 deniz milinden fazla bir uzaklıktaki gemilere ‘Moskit’ gemisavar füzeleri fırlatıldı. Gemiler, hedefleri başarıyla imha etti.

Rusya Savunma Bakanlığı, tatbikat sırasında kullanılan bölgenin sivil gemilere kapatıldığını açıkladı.

NATO gemileri mart ayı sonunda Karadeniz’e girmişti. İttifak, gemilerin ‘Sea Shield-2019’ tatbikatı öncesinde devriye görevi gerçekleştirdiği açıklamasını yapmıştı. NATO gemilerine, Karadeniz’de Rusya’nın İvan Hurs ve Vasiliy Bıkov gemileri eşlik etmişti.

Vira Haber