Yatak Baza ve Başlık Seçiminde Dikkat Edilmesi Gerekenler

Yatak baza ve başlık seçiminde depolama ihtiyacı ile beraber şıklık ve işlevselliği barındıran setli modelleri tercih edebilirsiniz. Özellikle yatak baza başlık 3’lü set gibi modeller, tüm ihtiyaçlarınızı ve isteklerinizi karşılayacak standartlara sahiptir. Peki yatak baza ve başlık modellerine göz atarken nelere dikkat etmeli?

Rahat Uyku Deneyimi İçin Yatak Baza ve Başlık İpuçları

Konforlu ve kaliteli bir uykunun anahtarı olan yatak ve baza-başlık takımı, güne daha dinç başlamanın da etkenleri arasındadır. Yatak ve baza-başlığın uzun ve kaliteli kullanımı için mutlaka ihtiyaçları karşılayan nitelikte olması gerekir. Özellikle yatak seçerken ölçü, yükseklik ve kumaş yapısına dikkat etmekte fayda var. Gelin şimdi rahat bir uyku deneyimi için yatak baza ve başlık seçiminde nelere dikkat edilmesi gerekir, beraber inceleyelim.

Kullanılan Malzemeye Dikkat

Yatak, baza ve başlık seçiminde dikkat edilmesi gerekenlerden biri kullanılan malzemelerin üretim sürecidir. Rahat ve hijyenik bir yatma deneyimi için yatak kumaşın terletmeyen yapıda ve doğal malzemeden üretilmesi gerekir. Bunun için pamuk yatak kumaşı ideal bir kullanım sunar. Baza ve başlıkta ise kumaşın mikrofiber, suni deri veya bambu kumaş yapısında olması tercih edilir. Ayrıca yatak başlığında; ahşap, metal veya kapitone gibi materyallerden üretilen modeller de şık ve işlevsel modeller de vardır. Hem yatak hem de baza-başlığın uyumlu ve uzun ömürlü kullanımı adına set hâlinde sunulan fonksiyonel tasarımlı modelleri tercih edebilirsiniz.

Geniş Depolama Alanı

Yatağı kaldıran bazanın bir diğer özelliği de depolama ihtiyacı sunmasıdır. Baza almadan önce depolama sunan baza modellerini inceleyerek tek veya çift kişilik uygun modeli seçebilirsiniz. Her baza depolama alanı sunmadığı için çekmeceli veya dolaplı bazaları tercih ederek eşya depolama ihtiyacınızı karşılayabilirsiniz. Geniş depolama özelliğiyle beraber alan tasarrufu sağlayan baza-başlık modelleri de yatak odasının işlevsel kullanılmasını destekler. Böylece depolama ihtiyacını karşılarken diğer mobilyalar için de fazla alan harcanmamış olursunuz.

Ortopedik Destek

Uyku kalitesini arttırmanın başlıca etkenlerinden biri rahat yataktır. Özellikle sırt ve bel ağrısından muzdaripseniz mutlaka ortopedik destek sunan yatak modellerine yönelmelisiniz. Tam ve yarı ortopedik yatak modelleri arasından ihtiyacınıza uygun yatağa yönelerek konforlu bir uyku için gerekli ürünlerden birini tamamlayabilirsiniz. Ayrıca yatak başlığının da geriye doğru uzanırken sizi rahat etmemesi gerekir. Bu açıdan sert materyal yerine rahat ve kumaştan yapılmış yatak başlığı tercih edebilirsiniz.

Bütçe

Yatak, baza ve başlık modellerine göz atarken bütçeyi de ana kriter olarak belirleleyebilirsiniz. Yatak, başlık ve baza fiyatları açısından daha avantajlı ve uyumlu bir tercih için 3’lü set hâlinde sunulan modellere öncelik verebilirsiniz. Yatak, başlık ve baza seti, yatak odasının en gerekli ürünlerini daha avantajlı fiyatlar ile tamamlamanızı sağlar. Üstelik yatak odasında uyumlu bir görünüm için de bazave başlığın aynı tasarımda olmasını tercih edebilirsiniz.