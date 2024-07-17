Paris Belediye Başkanı, Kirliliği Gündem Olan Sen Nehri'nde Yüzdü

Fransa'da 26 Temmuz'da başlayacak Paris 2024 Olimpiyat Oyunları öncesinde açık hava yüzme müsabakaların yapılacağı Sen Nehri'ndeki kirlilik tartışma konusu oldu. Fransa Spor Bakanı Amelie Oudea-Castera'nın ardından Paris Belediye Başkanı Anne Hidalgo da kirlilik tartışmalarına nokta koymak için nehirde yüzdü. Ocak ayında verdiği sözü tutan Hidalgo'nun dalgıç kıyafeti ve gözlük takarak yüzdüğü anlar yüzlerce kişi tarafından izlendi. Paris Olimpiyatları Organizasyon Komitesi Başkanı Tony Estanguet de Hidalgo ile yüzdü.

Hidalgo'nun ofisinden etkinliğe ilişkin yapılan açıklamada, "Bu etkinlik Sen Nehri'nin önemli bir rol oynayacağı Olimpiyat Oyunlar'ı öncesinde Sen sularının kalitesini ve nehrin ekolojik durumunu iyileştirmek için belediye ve hükümetin gösterdiği çabaların bir kanıtıdır" ifadesi kullanıldı.



Temizlemek için 1,4 milyar euro harcandı

Sen Nehri'nin olimpiyatlara uygun hale getirilmesi ve kanalizasyonun nehre sızmasını önlemek için yaklaşık 1,4 milyar euro yatırım yapılmasına rağmen, nehirde yakın zamana kadar yapılan günlük su kalitesi testleri olumsuz sonuç vermişti. Bu durum ise Fransız halkı arasında endişelere ve eleştirilere yol açmıştı.

Paris Belediye Başkanı Hidalgo'nun geçtiğimiz ay nehirde yüzmesi planlamış ancak nehirde dışkı bulunduğunu gösteren bakterilerin kabul edilen limitin 10 kat üzerinde olduğu gerekçesiyle etkinlik ertelenmişti.

Vira Haber