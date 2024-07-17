Mudanya’da Karaya Oturan Gemi Kurtarıldı

İstanbul’dan hareket eden ve Gemlik’teki limanlarda yükünü boşalacak olan Panama bandıralı VOLGO BALT 213 isimli gemi içerisinde bulunan 2 bin 200 ton sıkıştırılmış hayvan yemi yüküyle Mudanya - Zeytinbağı açıklarında karaya oturmuştu. Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ekiplerinin yoğun mesaisi sonucu gemi kurtarıldı.

KEGM tarafından yapılan açıklamada, “Karaya oturan VOLGO BALT 213 isimli gemi, İstanbul GTH Merkezimiz koordinasyonunda; KURTARMA-2 römorkörümüzce bulunduğu yerden kurtarılarak yüzdürüldü” paylaşımı yapıldı.

Vira Haber