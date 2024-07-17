Meriç Nehri'ne Deniz Suyu Karışmaması İçin Set Çekildi

Edirne İl Özel İdaresi, tuzlu suyun Meriç Nehri'ne karışarak çiftçinin zarar görmesini önlemek için nehrin döküldüğü Ege Denizi’nin boğaz kısmına kumlarla set ördü. Çiftçinin talepleriyle Meriç Nehri’nin Ege Denizi’ne döküldüğü yere yakın İpsala Ovası Paşalı mevkisinde yapılan 120 metrelik set ile tuzlu deniz suyunun ürünlere gelmesi önlenecek.

İpsala Kaymakamı Ömer Sevgili ve beraberindeki yetkililer, bölgede incelemede bulundu.

İpsala Kaymakamlığı koordinesinde Çeltik Komisyonu, DSİ, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, Hamzadere Sulama Birliği, Yenikarpuzlu Sulama Kooperatifi ve Altınyazı Karasaz Sulama Kooperatifiyle bir komisyon kurulacağı, her gün toplanılarak, su riskini değerlendirip, gerekli tedbirlerin anlık alacağını belirtildi.

İpsala Kaymakamı Ömer Sevgili, "Kurulacak komisyon Edirne Valiliğimizce kurulan komisyon ile sürekli iletişim halinde olacaktır. Komisyon, suyun daha tedbirli kullanılması için gerekli tedbirleri ve kararları alacaktır. Komisyon, çeltik üreticileriyle sürekli iletişim halinde olacaktır. Karpuzlu tarafından daha önce deniz suyunun Meriç Nehri'ne girmesini engellemek için oluşturulan set, stabilize malzemesiyle desteklenecek, bunun için yarın 13 kamyon ile hızlı bir şekilde malzeme tedariki sağlayacaktır. Çiftçimiz için gerekli tüm tedbirler alınacaktır. Bereketli bir sezon diliyoruz" dedi.

Vira Haber