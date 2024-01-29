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Denizcilik Sektörünün Acı Kaybı

Denizcilik Sektörünün Acı Kaybı

Denizcilik sektörünün önemli isimlerinden biri olan Altan Köseoğlu, vefat etti.

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Eski Denizcilik Müsteşar yardımcısı, ALTAŞ Liman İşletmeleri ve ARPAŞ Şirketlerinin Yönetim Kurulu Başkanlığı görevlerinde bulunan Altan Köseoğlu, vefat etti. 

Merhumun cenazesi, 31 Ocak 2024 Çarşamba günü Ataköy 5. Kısım Ömer Duruk Camiinde kılınacak öğle namazına müteakip Eski Kozlu Mezarlığı'na defnedilecektir. 

Virahaber Ailesi olarak merhum Altan Köseoğlu'na Allah'tan rahmet, ailesine ve tüm denizcilik camiasına baş sağlığı diliyoruz.

 

Vira Haber 

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