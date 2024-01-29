İDO, GESTAŞ ve RoRo Seferleri İptal

Marmara Denizi’nde etkisini gösteren olumsuz hava şartları nedeniyle, İDO’nun Kadıköy-Yenikapı-Bandırma arasında gerçekleştirilen tüm deniz otobüsü seferleri iptal edildi. 29 Ocak'ta (Bugün) yapılacak olan 11.30 Kadıköy-Yenikapı-Bandırma, 15.30 Bandırma-Yenikapı-Kadıköy, Kadıköy-Yenikapı-Bandırma seferleri iptal oldu.

GESTAŞ tarafından yayınlanan duyuruda ise bugün Narlı-Marmara hattında, olumsuz hava şartlarından dolayı tüm seferlerin iptal edildiği bildirildi.

Marmara RoRo da tüm seferlerini iptal etti. Erdek, Bandırma, Marmara Adası, Avşa Adası ve Tekirdağ seferlerinin iptal edildiği duyuruldu.

Vira Haber