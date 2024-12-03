Denizcilik Sektörünün İlgisi, Fuara Yeni Salon Açtırdı

18 – 21 Şubat tarihlerinde 18.’si düzenlenecek olan fuara, yurt içi ve yurt dışı sektör firmalarından gelen yoğun katılım ilgisi üzerine yeni bir salon daha eklendi. “Birlikte Büyüyoruz: Bugün ve Yarın” mottosuyla, İstanbul Fuar Merkezi’nde 3 salonda düzenlenecek Expomaritt Exposhipping İstanbul’un tersaneler ve gemi inşa firmaları başta olmak üzere, çelik ve kompozit malzeme üreticileri, elektronik navigasyon sistem sağlayıcıları, makine ve motor üreticileri, gemi yedek parça ve donanım tedarikçileri, lojistik şirketleri, bakım ve onarım firmaları ile denizcilik ekipman firmaları gibi oldukça geniş bir katılımcı listesi bulunuyor.

Türk denizciliğini uluslararası arenaya taşıma iddiasını büyüyerek sürdüren ve sektörünün karadaki en önemli ticaret buluşması olarak gösterilen Expomaritt Exposhipping İstanbul’un Şubat ayındaki 18. edisyonuna yurt içi ve yurt dışından katılımcı ilgisi devam ediyor. Fuar Müdürü Semih Etyemez, sektörden gelen yoğun talep doğrultusunda yeni bir hol daha ekleyerek stant satışlarına başladıklarını açıkladı. Expomaritt Exposhipping İstanbul 2025’in online ziyaretçi kayıtlarının da sürdüğünü söyleyen Etyemez, “Gördüğümüz kadarıyla, sektör profesyonelleri de katılımcı firmalarla buluşmak için sabırsızlanıyor” dedi.

Türkiye'nin önde gelen gemi inşa yan sanayi sektör buluşması olan fuar, katılımcılarına eşsiz fırsatlar sunuyor

Expomaritt Exposhipping İstanbul katılımcılarına, denizcilik alanında yurt içi ve yurt dışından binlerce sektör profesyoneliyle tanışma, mevcut müşterileriyle ilişkilerini güçlendirirken potansiyel müşterilerle de bir araya gelme, hedefledikleri pazarlara ulaşma ve marka bilinirliklerini arttırarak uluslararası rekabette öne geçme gibi pek çok fırsatı bir arada sunuyor. Yeni eklenen holün stant satışları devam eden 18. Uluslararası Denizcilik Fuarı Expomaritt Exposhipping İstanbul’da katılımcı olarak yer almak isteyen sektör firmaları, detaylı bilgi için www.expomaritt.com linkini ziyaret edebilirler.

Vira Haber