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  3. Taşlıca Koyunda 3’ü Çocuk 10 Düzensiz Göçmen Yakalandı
Taşlıca Koyunda 3’ü Çocuk 10 Düzensiz Göçmen Yakalandı

Taşlıca Koyunda 3’ü Çocuk 10 Düzensiz Göçmen Yakalandı

Muğla’nın Marmaris ilçesi Taşlıca koyunda Sahil Güvenlik ve Jandarma ekipleri tarafından 3’ü çocuk 10 düzensiz göçmen yakalandı.

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Marmaris ilçesi Taşlıca Koyu’nda bir grup düzensiz göçmenin olduğu bilgisinin alınması üzerine görevlendirilen Sahil Güvenlik Botu ve Marmaris İlçe Jandarma Karakol Komutanlığı personeli ile müştereken kara üzerinde bulunan 7 düzensiz göçmen (beraberinde 3 çocuk) yakalandı.

Vira Haber 


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