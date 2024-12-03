Taşlıca Koyunda 3’ü Çocuk 10 Düzensiz Göçmen Yakalandı
Muğla’nın Marmaris ilçesi Taşlıca koyunda Sahil Güvenlik ve Jandarma ekipleri tarafından 3’ü çocuk 10 düzensiz göçmen yakalandı.
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Marmaris ilçesi Taşlıca Koyu’nda bir grup düzensiz göçmenin olduğu bilgisinin alınması üzerine görevlendirilen Sahil Güvenlik Botu ve Marmaris İlçe Jandarma Karakol Komutanlığı personeli ile müştereken kara üzerinde bulunan 7 düzensiz göçmen (beraberinde 3 çocuk) yakalandı.
Vira Haber
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Etiketler : Taşlıca Koyu, Göçmen, Marmaris
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