Denizcilik sektörünün yakamozları 8 Mart’ı kutladı

TMMOB GEMİMO önderliğinde ve WISTA Türkiye üyesi kadın denizcilerin destekleriyle gerçekleştirilen ve denizcilik sektörünün en büyük organizasyonlarından biri olma yolunda hızla ilerleyen "Yakamoz: Deniz ve Kadın" etkinlikleri, bu yıl "Networking Event” organizasyonuyla sektördeki kadınları 8 Mart’ta bir araya getirdi.

Yoğun bir katılımla gerçekleşen organizasyonunun açılış konuşmasını TMMOB GEMIMO Yönetim Kurulu Başkanı Feramuz Aşkın ve WISTA Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı Av. Nazlı Selek gerçekleştirdi.

WISTA Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı Av. Nazlı Selek konuşmasında, “Denizcilik camiamızda kadınlarımızın yaşadığı birçok sorun var ama bugün Dünya Kadın Günü ve sorunlardan bahsetmek istemediğime karar verdim. Bugün güzel şeyler paylaşmak istiyorum. Ülkemizde kadınlar ve erkekler omuz omuza birlikte çalışıyorlar. Kadınlar görünmez değil” dedi.

Açılış konuşmalarından sonra tiyatro ve sinema oyuncusu Demet Akbağ, Facebook Türkiye Direktörü Derya Özkaya Matraş, Deniz Ticaret Odası (DTO) Yönetim Kurulu Başkanı Metin Kalkavan ve TURMEPA Yönetim Kurulu Başkanı Şadan Kaptanoğlu da günün anlamına ilişkin ilham verici konuşmalar yaptılar.

DEMET AKBAĞ VE DERYA ÖZKAYA MATRAŞ’A ÖDÜL

"Yakamoz: Deniz ve Kadın" etkinliklerinde bu yıl sektör dışından tiyatro ve sinema oyuncusu Demet Akbağ ile 2015’ten bu yana Facebook’un Türkiye Ülke Direktörü görevini yürüten Derya Özkaya Matraş’a Yakamoz ödülleri verildi. Akbağ gecede yaptığı konuşmada “Denizcilik sektörüyle ilişkim bir suyun içinde kurbağalama ve serbest şekilde yüzebilmekten daha ileri boyuta gidemiyor ama beni böyle anlamlı bir günde buraya davet ettiğiniz ve bu anlamlı ödüle layık gördüğünüz için çok teşekkür ederim. Dünya Emekçi Kadınlar Günü’nü kutluyor, erkekler günü de kutlanırsa aramızda eşitlik sağlanır diye düşünüyorum” dedi.

Derya Özkaya Matraş ise bir denizci babanın kızı olarak denizcilerden çok şey öğrendiğini ifade etti ve “Çocukluğunu denizlerde, hayatını da denizcilerle geçirmiş bir insan için çok özel bir ödül. Kendimi bildiğimden ortaokul yıllarına kadar her yazımı babamın kaptanlık yaptığı kuru yük gemilerinde geçirdim. Daha çok küçüktüm, Cibuti’den Rusya’ya, Mısır’dan Fransa sahillerine kadar görmediğim liman kalmadı. Babamın bana köprü üstünde sekstant öğretmesi, yunusların gemiyle yarışmalarını seyretmek gibi unutamadığım anılarım var. Denizin şakası olmadığını da, sevdiklerinizden uzakta yaşamanın ne demek olduğunu da çok küçük yaşta öğrendim. O yüzden denizcilere saygım çok büyük” dedi.

ŞADAN KAPTANOĞLU: “YETER Kİ GÖLGE EDİLMESİN, KANATLARIMIZ KOPARILMASIN”

DTO Yönetim Kurulu Üyesi ve TURMEPA Yönetim Kurulu Başkanı Şadan Kaptanoğlu da gecede bir konuşma yaptı. Yakamoz kadınlarının çok önemli işler başardıklarını belirten Kaptanoğlu, konuşmasını hazırlarken geçmişe gittiğini ve bir mektup kaleme aldığını söyledi. Kaptanoğlu daha sonra mektubunu okudu: “Sevgili dostlar biliyor musunuz ben doğduğumda çok güzel kanatlarım vardı. Çok şanslı bir bebektim. Benim kalabalık ailem beni çok ama çok sevdiler. Sevildikçe özgüvenim arttı. Özgüvenim arttıkça kanatlarım daha da büyüdü ve güzelleşti. İstediğim tek şey özgür olmaktı. Hem özgür olmak, hem de sözümün daha fazla değeri olsun istiyordum. Önüme koyulanı değil, kendi seçtiğimi yemek istiyordum. Büyüdüm. Ailemin bazı erkek büyükleri, bu istekler, bu kanatlar sana zorluk çıkarır, sen bizim prensesimiz ol dediler. Adını koyamadığım o durumla ilk kez karşı karşıya kalmıştım. Kadın olduğum için sıkışmıştım. Bunun sonu ise çaresizlikti. Ama çok şanslıydım, çünkü ailemin kadınları benim kanatlarımı korudu. Canımın içi annem, biricik babaannem, sevgili anneannem ve canım halam her zaman yanımda oldular. Çevreye baktığımda daha adaletli bir ailede büyüdüğümü görüyordum. Çünkü ailemin erkekleri ya bana destek verdi, ya da gölge etmedi. Gölge etmemek bile biz kadınlar için o kadar nemli ki. Çünkü biliyorsunuz dikensiz gül olmaz. Hatta biz kadınların bahçesinde gülden çok diken var. Yine de biz dikenler arasından güller açtırmayı başarırız. Yeter ki gölge edilmesin ve kanatlarımız koparılmasın. O kadar önemli ki kendi kanatlarınızla uçabilmek. O yüzden gölgelerden kurtulmuş, kendi kanatlarıyla uçabilmiş tüm kadınlara sevgi ve saygılarımı sunuyorum” .

METİN KALKAVAN: KIZ ÇOCUKLARIMIZA KARŞI POZİTİF AYRIMCIYIZ

“WISTA ve denizci kadınlarımız müthiş işler yaptılar” diyen Deniz Ticaret Odası (DTO) Yönetim Kurulu Başkanı Metin Kalkavan ise 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü’nü kutladıktan sonra şöyle konuştu: “Ülkemizde en büyük eksikliklerimizden biri kız çocuklarımızı yeterince okutamamak. Oysa bu ülkenin ileri gitmesinde, gelişmesinde en büyük görev kız çocuklarına düşüyor. Dolayısıyla biz pozitif ayrımcılık yapıyoruz, kız çocuklarımızın eğitimi ve kadınlarla ilgili her konuda destek olmaya çalışıyoruz. Kadınlarımızı gündemde tutmak, kadına şiddete toplumsal olarak tepki göstermek çok pozitif bir yönde ilerliyor. Henüz istenilen seviyede olmamamızın sebebi ise kız çocuklarımıza, kadınlarımıza gereken değerin verilmemesinden kaynaklanıyor.”

2019’DA SEMPOZYUM DÜZENLENECEK

Kadın birlikteliğini pekiştirerek ses getirmeyi hedefleyen Yakamoz ekibi, kadın örgütlülüğünün sürdürebilirliğini sağlamak ve sektörün mevcut krizlerinde kadınların gücünü ortaya çıkarmak için 2019 yılında da yine bir sempozyum düzenleyecek.

Yakamoz sempozyumu ilk olarak "Denizin ışıltısı kadınlarımız" mottosuyla 8 Mart 2016’da düzenlenmiş, 2017 yılında ise TMMOB GEMİMO önderliğinde ve WISTA Türkiye üyesi kadın denizcilerin destekleriyle yoluna devam etmişti.

GELENEKSEL ANA SPONSOR TRANSBOSPHOR

Yakamoz sempozyumlarının geleneksel ana sponsoru Transbosphor Denizcilik, denizcilik sektöründeki kadınları destekleyici örnek tutumu ile bu yıl da Yakamoz Networking Event’e ana sponsor oldu. Denizcilik sektörünün diğer değerli şirket ve kurumları da kadın denizcileri yalnız bırakmayarak çeşitli düzeylerde sponsorluklar üstlendiler. Sektördeki kadın istihdamını artırmaya yönelik politikalara önem veren bu şirket ve kurumların başında Deniz Ticaret Odası, Türk P&I, Statü Denizcilik, Mid-Ship Gemi Kiralama ve Lojistik, Sanmar, Medmarine, Esenyel Hukuk, Pasifik Denizcilik, MCE Kargo, Pearl Naval Denizcilik, Nippon Paint Türkiye, Onursan Denizcilik, Elizya Denizcilik, NSN Hukuk geliyor.

Vira Haber