KOSDER'de görev değişikliği

Koster Armatörleri ve işletmecileri Derneğinden yapılan açıklamaya göre, Burak Topaloğlu'ndan boşalan Koster Armatörleri ve işletmecileri Dernek Müdürlüğü görevine İnsan Kaynakları Danışmanı Tibet Özay atandı. Özay, Dernek Müdürlüğü ve İnsan Kaynakları Danışmanlığı görevlerini birlikte yürütecek.

Dernek yönetimi, "Burak Topaloğlu’na bugüne kadarki çalışmalarından dolayı teşekkür eder, Tibet Özay’a da yeni görevinde başarılar dileriz" dedi.

Vira Haber