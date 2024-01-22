Yazarın yeni kitabı olan “Denizcilik Tarihimizden Esintiler...” kitabının arka kapağında şu bilgilere yer verildi;

'Kadim Tigris’in latif “Kelek”lerinden, Haarlem’li ”Jr. (Küçük) Murad Paşa”ya, idam edilen “Denizci Maymunlardan”,sertifikalı “Tersane Mandaları”na, Nehr-i Ziyab Kanalı kahramanı “Daltaban Mustafa Paşa”dan, ünlü “Dayı”lardan “Mezamorta (Yarı Ölü) Hüseyin Paşa”ya...

Denizcilik tarihimizdeki ilginç ve pek de bilinmeyen konulara değinmiş yazar... Duru, akıcı ve anlaşılır bir dille denizciliğimizin engin sularındaki bir yolculuğa davet ediyor sizleri...

Tüm bunlara ve daha fazlasına tanıklık yapmak istemez misiniz? Katılın öyleyse...'

M. Sabri Gökhan Kimdir?

1953 yılında Diyarbakır’da doğumlu olan yazar, lise eğitimini İstanbul Erkek Lisesi’nde tamamladı. İTÜ Gemi İnşa Fakültesi’nden mezun oldu. Aynı bölümde yüksek lisansını tamamlayarak gemi endüstrisinin farklı alanlarında çalıştı. Daha sonra İstanbul Üniversitesi İşletme İktisadi Enstitüsü programına devam etti. Son olarak 2013 yılında AÜ Açıköğretim Fakültesi’nin fotoğrafçılık ve kameramanlık bölümünü derece ile tamamladı.

“Denizcilik Tarihimizden Esintiler...” kitabına ulaşmak için;

D&R:

https://www.dr.com.tr/Search?q=denizcilik%20tarihimizden%20esintiler&redirect=search

Siyah-Beyaz Yayıncılık

https://www.siyahbeyazyayinlari.com/denizcilik-tarihimizden-esintiler--m.-sabri-gokhan-352642

BKM kitap

https://www.bkmkitap.com/arama?q=Denizcilik+Tarihimizden+Esintiler

Halk Kitapevi

https://www.halkkitabevi.com/denizcilik-tarihimizden-esintiler

Babil

https://www.babil.com/denizcilik-tarihimizden-esintiler-kitabi-m-sabri-gokhan

Vira Haber