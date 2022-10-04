Denizcilik ve Madeni Yağlar Sektörleri Almanya'da Buluştu

Petrol Ofisi’nin madeni yağlarda Türkiye’nin lider markası olduğunu belirten Petrol Ofisi Madeni Yağlar Direktörü Sezgin Gürsu, “Uluslararası fuarları; yeni pazarlar ulaşmak, potansiyel müşterilerle bir araya gelmek ve markalarımızın tanıtımına katkı sağlamak adına önemli birer fırsat olarak görüyoruz. Denizcilik ve madeni yağlar sektörlerinin buluşturan iki ayrı fuarda da beklentimizin üstünde bir ilgi gördük” dedi.

Türkiye akaryakıt ve madeni yağlar sektörlerinin geleneksel lideri Petrol Ofisi, sektör ve sektör paydaşlarını buluşturan uluslararası organizasyonlarda lider markaları ile fark yaratmaya devam ediyor. Bu yaz denizcilik sektörünün uluslararası alandaki en önemli buluşma platformlarından POSIDONIA 2022’ye katılan Petrol Ofisi, bu kez de Almanya’daki uluslararası prestije sahip iki ayrı fuarda denizcilik yakıtları ve madeni yağlardaki güçlü markaları ile boy gösterdi.

Hamburg’da denizcilik, Essen’de ise madeni yağlar sektörü ile buluştu

5-9 Eylül tarihleri arasında düzenlenen denizcilik sektörünün en prestijli fuarlarından biri olan SMM Hamburg Denizcilik Fuarı’nı bu yıl 30.000’den fazla ziyaretçi gezdi. 30 yıllık köklü tarihi ile yaklaşık 2.000 firmanın katılım gösterdiği fuarda Petrol Ofisi, denizcilik yakıtlarındaki köklü başarısı ile denizcilik yağları alanındaki yenilikleri ile ilgi odağı oldu. Fuarda, denizcilik sektörünün katılımcıları ile bir araya gelen Petrol Ofisi, ayrıca potansiyel müşterilerle de önemli görüşmeler gerçekleştirdi.

Petrol Ofisi, Hamburg’daki fuar ile aynı döneme denk gelen ve 5-8 Eylül tarihlerinde Almanya’nın Essen’de düzenlenen Lubricant Expo’ya da katıldı. Bu sene ilki düzenlenen fuara, madeni yağ sektörü temsilcileri, sektörde çalışan binlerce mühendisin yanı sıra madeni yağ çözüm sağlayıcıları ve sektör paydaşları geniş katılım gösterdi. Lubricant Expo’da, 4 kıtada 33 ülkeye madeni yağ ihraç eden Türkiye madeni yağlar sektöründeki lideri olarak yer alan Petrol Ofisi, fuar süresince katılımcılardan yoğun ilgi gördü. Madeni yağlar alanında sektör paydaşları ile buluşan Petrol Ofisi, aynı zamanda yurt dışı pazarlardaki etkinliğini artırmaya yönelik önemli çalışmalarda bulundu.

“Fuarlarda gördüğümüz ilgiden mutluyuz”

Almanya’da katıldıkları her iki fuarın da ilgi ve beklenti noktasında çok verimli geçtiğini vurgulayan Petrol Ofisi Madeni Yağlar Direktörü Sezgin Gürsu, şunları söyledi;

“Bu tür uluslararası fuarları, sektörümüzde yeni iş birliklerine kapı aralaması ve yurt dışı pazarlara yönelik etkinliğimizi daha da artırmak adına büyük önem veriyoruz. Bu nedenle uluslararası alanda denizcilik yakıtları ve madeni yağlar sektörleri ile sektör paydaşlarını bir araya getiren bu iki önemli fuara biz de Türkiye’de denizcilik yakıtları ve madeni yağlarda sektörlerinin lideri olan markalarımız ile yer aldık. Fuarlar hem markalarımızın katılımcılardan gördüğü ilgi hem de sektör paydaşları ve potansiyel müşteriler noktasındaki yaptığımız görüşmeler açısından bizim adımıza çok verimli geçti. Petrol Ofisi olarak, bundan sonra da sektör ve sektör paydaşlarını buluşturan bu tür küresel organizasyonlarda yer almaya devam edeceğiz.”