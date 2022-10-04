DTO’da Yeniden Vedat Doğusel Dönemi

İstanbul ve Marmara, Ege, Akdeniz, Karadeniz Bölgeleri (İMEAK) Deniz Ticaret Odası’na (DTO) bağlı 9 şube arasında meclis üye seçimlerini tamamlayan ilk bölge Kocaeli oldu. Henüz çok genç olmasına rağmen ilk döneminde şehrin denize ve denizciliğe olan farkındalığı artıran, sayısız etkinlik ve projeye imza atan DTO Kocaeli Şubesi 2. dönem meclis üye seçimi şube binasında yapıldı.

3 Ekim Pazartesi günü saat 9’da oy verme işlemi için şube binasına gelen üyelere, bahçe bölümünde yiyecek-içecek ikram edildi. İMEAK DTO Kocaeli Şube Başkanı Vedat Doğusel, üyeleri tek tek karşılayıp, yakından ilgilendi. Tek listeli seçim olmasına rağmen oy kullanmaya gelip, sandıkta birlik sağladıkları için çok mutlu olduğunu ifade eden Başkan Doğusel, “Bu birliktelik bizi hedeflerimize daha kolay ulaştıracaktır” dedi.

Gemi İnşa Sanayicileri Birliği (GİSBİR) Başkanı Murat Kıran, Körfez Ticaret Odası Başkanı Recep Öztürk, GEBKİM Başkanı Vefa İbrahim Aracı, Kocaeli Bölge Liman Başkanı Erol Ekmekci, siyasi parti temsilcileri ve belediye meclis üyeleri gibi birçok misafirin de yer aldığı seçim sonucunda 20 asil, 20 yedek meclis üye listesi belirlendi. Meclis üyeleri gelecek hafta mazbata alıp, resmen göreve başlamış olacak.

Vira Haber