Dünyanın En Prestijli Yat Fuarı’nda, Türkiye’de Üretilen Yatlara Yoğun İlgi

Gemi Yat ve Hizmetleri İhracatçıları Birliği (GYHİB), Monako’da, 28 Eylül – 1 Ekim 2022 tarihleri arasında düzenlenen dünyanın en prestijli mega yat fuarı Monaco Yacht Show 2022’ye info stant ile katılarak, sektörün tanıtımını gerçekleştirdi. Birliğin standında, sektörün en popüler tekne projelerinin kolajından oluşan tanıtım filmlerinin gösterimi yapıldı. Fuarda; Türk yat inşa, tamir bakım ve ekipman sektörleri ile üye ihracatçı firmaların da tanıtımları gerçekleştirildi.

Dünyanın en prestijli teknelerinin sergilendiği fuarda, ziyaretçiler son yıllarda üretilmiş mega yatları ziyaret etme ve deneyimleme fırsatı buldu. Türkiye’de üretilmiş olan tekneler, fuarda yoğun ilgi gördü. GYHİB’in info stant alanında, İstanbul Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği’nin ortak organizasyonu ile Türkiye’de üretilen içecekler ile Türk mezelerinin sunumları da yapıldı.

Gemi Yat ve Hizmetleri İhracatçıları Birliği Başkanı Cem Seven ve yönetim kurulu üyelerinden oluşan geniş bir heyetle katılım sağlanan organizasyon kapsamında, birliğin info alanı yerli ve yabancı birçok misafirin buluşma noktası oldu.

GYHİB Başkanı Cem Seven, fuarın sektör için önemine değinerek, fuar ile ilgili değerlendirmelerde bulundu. Seven, “Gemi Yat ve Hizmetleri İhracatçıları Birliği olarak ikinci kez Monaco Yacht Show deneyimi yaşamaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Monaco Yacht Show Fuarı’nın Türkiye yat sektörünün uzmanlığı mega yatları konu ediyor olması hasebiyle firmalarımız için en önemli fuarlar arasında yer alıyor. Gemi Yat ve Hizmetleri İhracatçıları Birliği info alanımız, hem yabancı misafirlerimize Türkiye yat inşa endüstrisinin ürettiği en son ürünleri sergilediğimiz, hem de fuara ziyaretçi olarak katılım sağlamış üye firmalarımızın müşterilerini ve misafirlerini ağırlayabildikleri ortak bir nokta olarak hizmet veriyor. Dünyanın en prestijli yat fuarında Türkiye markasını ve Türkiye yat sektörünü tanıtmaktan oldukça memnunuz. Standımızı ziyarete gelen potansiyel alıcıları fuarda sergilenen Türk tersaneleri tarafından üretilmiş yatlara götürüyor ve ziyaretçilerimizin Türk yat endüstrisinin hangi seviyelerde üretimler yaptığını onlara gösteriyoruz. Bundan sonrası için fuardaki yerimizi sabitleyerek ve fuar içindeki etkinliklerimizi her geçen yıl artırarak, daha fazla farkındalık yaratmayı, ülkemiz yat inşa sektörünü en iyi şekilde tanıtmayı ve tüm üye firmalarımız için misafirlerini ağırlayabilecekleri ortak bir kullanım alanı sağlamaya devam etmeyi hedefliyoruz.” dedi.

Vira Haber