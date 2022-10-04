Kruvaziyer Turizminin İlk 8 Aylık Verileri Açıklandı

2022 yılının ilk sekiz ayında Türkiye genelinde yer alan 12 limana 597 adet kruvaziyer gemisi yanaştığı bildirildi. Kuşadası, 286 adet kruvaziyer gemisiyle en çok geminin yanaştığı liman olurken, Kuşadası’nı 106 adet gemiyle Galataport izledi. Bodrum Limanı ise 67 adet gemiyle üçüncü sırada yer aldı. 2022 yılının ilk sekiz ayında kruvaziyer yolcu sayısı toplam 552 bin 581 olarak belirlendi. Bu rakamın 41 bin 50’si gelen yolcu, 50 bin 667’si giden yolcu, 460 bin 864’ü ise transit yolcu oldu.

Yolcu trafiği açısından en yoğun limanlar ise Kuşadası (296 bin 880 yolcu), Galataport (137 bin 821 yolcu) ve Bodrum Limanı (55 bin) oldu. Geçtiğimiz yılın ilk sekiz ayında pandemi nedeniyle Türkiye limanlarına kruvaziyer gemisi yanaşmamıştı. 2021 yılının Haziran ayında kruvaziyer gemileri Türkiye limanlarına yanaşmaya başlamış, Haziran 2021 döneminde Türkiye limanlarına dört adet kruvaziyer gemisi yanaşmıştı.

Kruvaziyer trafiğinin aylara göre dağılımına bakıldığında en çok geminin yanaştığı ay, Ağustos oldu. 2022 yılının Ağustos ayında Türkiye limanlarına toplam 160 kruvaziyer gemisi yanaştı. 2022 yılının Ağustos ayında Türkiye limanlarına 175 bin 657 yolcu gelirken, 15 bin 670 yolcu çıkış yaptı. 144 bin 676 yolcu ise transit geçiş yaptı. Ağustos 2022 döneminde toplam yolcu trafiği ise 552 bin 581 oldu.

Vira Haber