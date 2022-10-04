İMEAK Deniz Ticaret Odası İzmir Şubesi Seçimleri Başladı

650 üyesi olan İMEAK Deniz Ticaret Odası İzmir Şubesi'nin seçimleri başladı.

Bugün yapılacak seçimde 20 meclis üyesi belirlenecek. 10 Ekim'de gerçekleştirilecek mecliste ise, İMEAK DTO İzmir Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı, Yönetim Kurulu Üyeleri ve Meclis Başkanı belirlenecek.

Tek liste ile gidilen seçimde oyunu kullandıktan sonra basın mensuplarına açıklamalarda bulunan İMEAK DTO İzmir Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Yusuf Öztürk, "Üçüncü dönemimize başlıyoruz. Bu bizim için gurur verici bir şey.

Tek listeyle seçimlere katılım sağlıyoruz. Tüm üyelerime verdikleri desteklerden dolayı çok teşekkür ediyorum. Yapacağımız daha çok şey var.

Projelerimiz çok. Projelerimizin her birini birer birer yapmaya gayret göstereceğiz. Ümit ediyorum Türkiye denizciliği, İzmir denizciliği kazanacak. Geleceğe bakmaya devam edeceğiz" dedi.