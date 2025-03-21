Denizcilikte Dijital Dönüşüm Platformu Piri Reis Üniversitesi’nde Gerçekleşecek

İMEAK Deniz Ticaret Odası ve Piri Reis Üniversitesi iş birliğiyle düzenlenen “Denizcilikte Dijital Dönüşüm Platformu - Veri Analitiği ve Yapay Zekâ Oturumu”, 8 Nisan 2025 Salı günü 13.30-17.00 saatleri arasında Piri Reis Üniversitesi Fuaye Alanı’nda gerçekleştirilecek.

İMEAK Deniz Ticaret Odası Sürdürülebilirlik Komisyonu ve Piri Reis Üniversitesi’nin ortak girişimiyle düzenlenen etkinlik, denizcilik sektöründe dijital dönüşümü hızlandırmak, sektörel iş birliğini güçlendirmek ve dijital çözümler üretmek amacıyla hayata geçiriliyor.

Sektörün Geleceği Dijitalleşmeyle Şekillenecek

Etkinlik kapsamında, veri yönetimi, dijitalleşme, teknoloji yönetimi, sektörel verimlilik artışı, kurumsal dijital sorumluluklar ve inovasyon gibi konular ele alınacak. Sektörel oturumlar, dijital teknoloji sunumları ve iş birliği fırsatları ile dijital dönüşümün sürdürülebilirliği masaya yatırılacak.

Bunun yanı sıra, sektörel zorluklar, yetenek gelişimi, uygulanabilirlik ve dijital yeniliklerin paylaşılacağı bir tartışma ortamı oluşturulacak. Açık masa toplantıları ve talebe bağlı kısa sunumlarla sektör temsilcileri dijital dönüşüm sürecine dair görüş ve önerilerini paylaşabilecek.

Tüm paydaşların davetli olduğu etkinlikte, denizcilikte dijital dönüşümün yol haritası ele alınacak ve sektörel çözümler tartışılacak.

Vira Haber