Deniz Kültürü Derneği'nin 9. Olağan Genel Kurul Tarihi Açıklandı

Deniz Kültürü Derneği yönetim kurulu adına bir açıklama yapan dernek başkanı Ayşe Olcay, derneklerinin 9. Olağan Genel Kurulu'nun önce 27 Mart 2025 Perşembe günü saat 14.00'te, çoğunluk sağlanamadığı takdirde de 11 Nisan 2025 Cuma günü yine aynı saatte Vento Denizcilik’te yapılacağını açıkladı.

Deniz kültürünün güçlendirilmesi, denizcilik hakkında farkındalığın ve birikimin artırılması için çalışmalar yapan ve denizcilik alanının önemli sivil toplum kuruluşlarının başında gelen Deniz Kültürü Derneği, Uluslararası Deniz Kültürü Festivalleri, İklim Değişikliği Kurultayları, İklim Krizi Zirvesi başta olmak üzere, bugüne kadar birçok önemli etkinliğe imza attı ve atmaya da devam ediyor.

Dernek tarafından yapılan açıklamada, genel kurul gündeminin başlıkları şöyle belirtildi:

1. Açılış ve saygı duruşu

2. Başkanlık Divanı oluşumu, Divan Kuruluna genel kurul tutanaklarını imzalama yetkisi verilmesi

3. Yönetim Kurulunca hazırlanan faaliyet raporunun okunması

4. Mali ve denetleme raporlarının okunması

5. Raporların müzakeresi ve yönetim kurulunun ibrası

6. Yönetim Kurulunca hazırlanan bütçenin görüşülmesi

7. Dernek Yönetim Kurulu ve Denetleme Kurulu asil ve yedek üyelerinin seçimi

8. Türkiye Denizcilik Federasyonu’na bildirilecek delegelerin seçimi

9. Dilek ve temenniler

10. Kapanış

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