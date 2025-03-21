Uzakrota’ya Bir Ödül De Birleşik Krallık’tan Geldi

Yerli bir zirve markası olarak kurularak dünyaya açılan; bugüne dek 5 kıtada toplam 30 zirve gerçekleştirerek; 2018 yılında Hollanda merkezli Bidroom, 2019 yılında Japonya merkezli HİS Travel, 2020 yılında Güney Afrika merkezli Hepstar, 2021 yılında İngiltere merkezli Rent’n Connect ve 2023 yılında Finlandiya merkezli Dealroom tarafından “Dünya’nın En Etkili 10 Turizm Etkinliği”nden biri olarak seçilen Uzakrota’ya bir ödül daha geldi. UZakrota'ya Birleşik Krallık merkezli turizm dergisi International Explorer tarafından Avrupa’nın En Etkili Turizm Etkinliği ödülü verildi.

2025 zirvesi 28 Kasım’da Hilton Bosphorus’ta

Uzakrota Kurucusu Gökhan Erdoğan, bugüne dek toplam 5 kıtada 10 ülkede 30 zirve gerçekleştirdiklerini, 100 bine yakın turizm profesyonelini bir araya getirdiklerini; lokal markaları birbirleriyle buluşturarak dünya çapında bir seyahat köprüsü kurduklarını belirterek;

‘’Uzakrota network’ünü çeşitli destinasyonlara taşıyarak hem destinasyonların pazarlanmasına yardımcı oluyor hem de mavi okyanus dediğimiz keşfedilmemiş pazarları network’ü ile buluşturuyor. Bu ödüle emek veren tüm ekibe ve Uzakrota’nın bugünlere gelmesinde destek olan tüm hayal ortaklarına ve partnerlerimize teşekkür ediyorum. Uzakrota 2025 yılı içerisinde 19 Haziran’da Novotel Kuala Lumpur’da, 30 Eylül’de Sheraton Grand Dubai’de olacak. Yılın en büyük etkinliğini ise 28 Kasım’da Hilton Bosphorus İstanbul’da gerçekleştireceğiz’’ dedi.

Vira Haber