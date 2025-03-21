DESAN’ın Malezya İçin İnşa Edeceği Sahil Güvenlik Gemisi Projesinde Kabul Mektubu İmzalandı

21 Mart 2025 tarihinde Malezya İçişleri Bakanlığı Genel Sekreteri ve Malezya Sahil Güvenlik Komutanı’nın katılımıyla İstanbul DESAN Tersanesi’nde düzenlenen törende "Proje Kabul Mektubu (Letter of Award)" imzalandı.

Projenin “Ön Kabul Mektubu", Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 11 Şubat 2025’teki Malezya ziyareti sırasında, Desan Yönetim Kurulu Başkanı Cenk İsmail Kaptanoğlu ve Malezya İçişleri Bakanlığı Genel Sekreteri tarafından imzalanmıştı. Bugün imzalanan Proje Kabul Mektubu ile geminin inşa süreci resmen başlatılmış oldu.

DESAN tarafından Türkiye’de 24 ay içerisinde inşa edilecek 99 metre uzunluğundaki gemi, Malezya Sahil Güvenlik Komutanlığı envanterindeki en büyük gemi olacak. Aynı zamanda, Malezya Sahil Güvenlik Komutanlığının imkan ve kabiliyetlerinin artırılmasına da önemli katkılar sağlayacak.

Dört adet hızlı müdahale botu ve iki adet dikey iniş-kalkış yapabilen HAVELSAN BAHA İnsansız Hava Aracı, 11 ton kapasiteli helikopter platformu, revir / sağlık hizmetleri, 45 kişilik gözaltı kapasitesine sahip gemi, 70 personel, 30 yolcu kapasitesi ile 30 gün kesintisiz seyir yapabilecek.

Güney Çin Denizi bölgesinde görevlendirilmesi planlanan Gemi, açık denizlerde deniz güvenliği, sınır aşan suçlarla mücadele, kaçakçılık ve yasadışı balıkçılıkla mücadele gibi alanlarda kritik bir rol oynayacak.

Türk Loydu tarafından sertifikalandırılacak projede, ASELSAN ve HAVELSAN gibi Türk savunma sanayiinin öncü firmalarının katkılarıyla silah sistemleri, elektronik ve muhabere sistemleri ile insansız hava araçları gibi ileri teknoloji bileşenleri entegre edilecek.

DESAN Kaptanoğlu Tersanesi Yönetim Kurulu Başkanı Cenk İsmail Kaptanoğlu, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “Türkiye, savunma sanayii alanında büyük bir gelişim kaydederek dünya çapında saygın bir konuma ulaştı. Biz de DESAN olarak gerek milli gerekse yurtdışı projelerimiz ile özel tersanelerin de sürece dahil olarak bu konumun güçlendirilmesi ve farklı coğrafyalara taşınmasına katkı vermekten büyük gurur duyuyoruz.

Malezya Sahil Güvenlik Komutanlığının acil ihtiyaçları doğrultusunda 24 ay içerisinde tamamlanmasını planladığımız proje, 2024 yılı sonunda bünyemize kattığımız ve özellikle yeni inşa için dizayn edilmiş Atlas Tersanesi’nde gerçekleştirilecek ve dost ve kardeş ülke Malezya ile Türkiye arasındaki iş birliğini daha da ileriye taşıyacak stratejik bir adım olacak” dedi.

Vira Haber