Denizcilikte Sürdürülebilirliğin Öncüsü Asyaport’a “En Çevreci Liman Tesisi” Ödülü

Ödül, Asyaport Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Soyuer’e Bakan Abdulkadir Uraloğlu tarafından takdim edildi.

T.C. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından 2 Temmuz 2025 tarihinde İstanbul Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı’nda düzenlenen 4. Türkiye Denizcilik Zirvesi, denizcilik sektörünün geleceğine yön veren konulara ev sahipliği yaptı. Zirvede karbonsuzlaştırmadan yeşil limanlara, kruvaziyer turizminden dijitalleşmeye kadar birçok başlık masaya yatırıldı.

Etkinlik kapsamında verilen “Denizcilik Ödülleri” töreninde, Tekirdağ’da faaliyet gösteren ve Türkiye’nin en büyük konteyner limanı olma unvanına sahip Asyaport, çevre dostu uygulamalarıyla “En Çevreci Liman Tesisi” ödülünün sahibi oldu. Ödülü, Asyaport Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Soyuer’e Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Denizcilik Genel Müdürü Ünal Baylan ve İMEAK Deniz Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Tamer Kıran birlikte takdim etti.

Asyaport’un sürdürülebilirlik yolculuğu, henüz 2014 yılında faaliyete geçmeden önce kurduğu güneş enerjisi sistemiyle başladı. Bugün bu yaklaşım, birçok çevreci projeyle devam ediyor. Bunların başında Türkiye’de ilk ve tek olma özelliğine sahip “Shore Power – Elektrikle Karadan Gemi Besleme” projesi geliyor. 25 Ekim 2024’te, 20 bin TEU kapasiteli MSC OSCAR gemisinin tüm enerji ihtiyacı kıyıdan sağlanarak denizcilik yakıtı kaynaklı karbon salımı önlendi.

Asyaport’un sadece teknolojiye değil, sahaya da yansıyan çevreci yaklaşımı her yıl düzenlenen kıyı ve deniz temizliği etkinlikleriyle pekiştiriliyor. Limanda kurulan güneş enerjisi sistemleriyle enerji ihtiyacının büyük kısmı yenilenebilir kaynaklardan sağlanırken, LNG (sıvılaştırılmış doğal gaz) kullanımıyla karbon salımı önemli ölçüde azaltılıyor. Ayrıca kara ile gemi elleçleme vinçlerinde elektrik enerjisinin tercih edilmesiyle fosil yakıt kullanımına da alternatif oluşturuluyor.

Asyaport’un çevresel sürdürülebilirliğe olan katkısı, yalnızca Tekirdağ için değil, Türkiye denizciliği açısından da ilham verici bir örnek oluşturuyor.