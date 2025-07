Kadın Denizcilerden 1 Temmuz’da Anıtkabir’e Anlamlı Ziyaret

1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı kapsamında, Türkiye’nin ilk kadın gemi kaptanları ve mühendislerinden oluşan Kadın Gemi Kaptanları Mühendisleri ve Denizciler Derneği (KGKMDD) üyeleri, Anıtkabir’i ziyaret etti.

Ziyaret, Türkiye’de ilk kez 8 Mart 2025’te kurulan dernek tarafından organize edildi. Kurucu Başkan ve Türkiye’nin ilk Türk bayraklı yolcu gemisi kadın kaptanı Sedef Esra Ulutürk Dinç liderliğinde gerçekleşen törende, kadın gemi kaptanları, mühendisler ve denizciler, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün mozolesine çelenk bırakarak saygı duruşunda bulundu.

Heyet, Anıtkabir Özel Defteri’ne şu satırları yazdı:

“Bugün, bağımsızlığımızın denizlerdeki nişanesi olan 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı’nı coşkuyla kutluyoruz. Ulusumuzun denizlerdeki egemenlik hakkını ilan ettiği bu anlamlı günün mimarı olan size; minnet ve bağlılığımızla, Türk denizci kadınlar olarak teşekkür etmeye geldik.

Kadınlar, erkeklerin geçtiği tüm öğretim basamaklarından geçerek Türk denizcilik sektörünün her alanında ve her branşında söz sahibi olmaktadır. Uluslararası denizlerde, Mavi Vatan’da, dünyanın ve ülkemizin her limanında sefer yapan gemilerde Türk kadını ve Türk bayrağını gururla temsil ediyoruz.

Gücümüzü bize emanet ettiğiniz Cumhuriyet değerlerinden ve eşsiz vizyonunuzdan alıyoruz. Aziz hatıranız önünde saygı, sevgi ve minnetle eğiliyor; sizi ve tüm deniz şehitlerimizi rahmetle anıyoruz. Ruhunuz şad olsun.”

Tören, Atatürk ve deniz şehitleri anısına yapılan mesajın ardından sona erdi.

Vira Haber