"Denizde Çatışmayı Önleme Yönetmeliği" Yeniden Yayımlandı

"Denizde Çatışmayı Önleme Yönetmeliği" 12 Mart 2024 tarihli ve 32487 sayıl Resmi Gazete 'de yayınlanarak, 12/12/1977 tarihli ve 7/14561 sayılı Bakanlar Kurulu Karan ile yürürlüğe konulan "Denizde Çatışmayı Önleme Tüzüğü'nün yürürlükten kaldırılmasına ve ekli "Denizde Çatışmayı Önleme Yönetmeliği'nin yürürlüğe konulmasına, 10/6/1946 tarihli ve 4922 sayılı Denizde Can ve Mal Koruma Hakkında Kanunun 8 inci maddesi ile 1972 Denizde Çatışmanın Önlenmesine İlişkin Uluslararası Kurallar Hakkında Sözleşme hükümleri gereğince karar verildiği belirtilmektedir.

Söz konusu Yönetmelik'teki önemli hususlardan bazıları;

MADDE 2 - (1) Bu Yönetmelik, bayrağına bakılmaksızın Türk deniz yetki alanları dâhilindeki denizlerde ve bu denizlerle bağlantılı olan ve açık deniz teknelerinin seyredebileceği sularda bulunan tüm tekneleri kapsar.

MADDE 5 - (1) Bu Yönetmelik kapsamında bulunan tüm tekneler, bu Yönetmelik ile COLREG 72 Sözleşmesinde yer alan kurallara uymakla yükümlüdür.

4922 sayılı Kanunun 8 inci maddesinin ikinci fıkrası gereğince bu Yönetmelik ve COLREG 72 Sözleşmesinin güncel metni, geminin esas belgelerinden sayılır ve her Türk gemisinde bir tane bulundurulur.

Detaylar şu şekilde;

Vira Haber