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ASBOT Mersin'de Göreve Başladı

ASBOT Mersin'de Göreve Başladı

Emniyet ve asayiş faaliyetlerine katkı sağlamak amacı ile inşa edilen ASBOT'ların yedincisi de deniz testlerini geçti.

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Emniyet ve asayiş faaliyetlerine katkı sağlamak amacı ile inşa edilen ASBOT'ların yedincisi de deniz testlerini geçti.

Denizcilik Genel Müdürlüğü, sosyal medya hesabında '"Liman Kontrol Botlarımızın yedincisini Mersin Bölge Liman Başkanlığımıza teslim ettik. Hayırlı olsun.' dedi.

ASBOT’un Özellikleri :

Uzunluk : 10,2 metre
Genişlik : 3,2 metre
Draft : 0,55 metre
Ağırlık : 5,200 kg
Seyir siası : 120+ Deniz Mili
Klas : Türk Loydu
Mürettebat : 3

 

Vira Haber 

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