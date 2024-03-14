ASBOT Mersin'de Göreve Başladı

Emniyet ve asayiş faaliyetlerine katkı sağlamak amacı ile inşa edilen ASBOT'ların yedincisi de deniz testlerini geçti.

Denizcilik Genel Müdürlüğü, sosyal medya hesabında '"Liman Kontrol Botlarımızın yedincisini Mersin Bölge Liman Başkanlığımıza teslim ettik. Hayırlı olsun.' dedi.

ASBOT’un Özellikleri :

Uzunluk : 10,2 metre

Genişlik : 3,2 metre

Draft : 0,55 metre

Ağırlık : 5,200 kg

Seyir siası : 120+ Deniz Mili

Klas : Türk Loydu

Mürettebat : 3

Vira Haber