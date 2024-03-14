Prof. Dr. Fuat Sezgin Vapuru Yeniden Seferlere Başladı

Tersaneden yapılan açıklamada gemide gerçekleştirilen çalışmalar şu şekilde sıralandı :

* Sualtı temizliğinin ve boyasının yapılması,

* Irgat bakımı yapılması,

* Tutyaların yenilenmesi,

* Tüm boru devrelerinin kontrolü ve değişmesi gereken boruların yenilenmesi,

* Valf bakımlarının yapılması ve yenilenmesi,

* Puntellerin revizyonu ve yenilenmesi,

* Sıcak su kazanının yenilenmesi,

* Yıpranmış iç mekan döşemelerinin yenilenmesi,

* Sac ölçümü yapılarak raporlanması ve rapora göre sacların yenilenmesi,

* Pervanelere sıvı penatrant testi (çatlak testi) yapılması,

* Ana güverte açık yer zeminlerinin bakımlarının,

* Kırık iç-dış mekan koltuklarının,

* Yolcu merdivenlerinin bakımlarının yapılması,

* Gemi bünyesindeki elektrik kablo yollarının kontrolünün yapılması ve değişmesi gereken kısımların yenilenmesi,

* Gemi bünyesindeki usturmaca ağaçlarının yenilenmesi,

* Gemi bünyesindeki yakıt, yağ ve tatlı su tanklarının temizlenmesi,

* Yaşam mahali ısıtma kazanının değiştirilmesi,

* Yolcu ve personel tuvaletlerinin genel bakımlarının yapılması,

* Ana Makinelerin ve iskele jenaratör majör bakımı kapsamında revizyonların yapılması (Liner,piston,piston kolu,segman ve kaver değişimi)

* Türbin bakımının yapılması,

* Ana makinelere ait deniz suyu ve tatlı su akuple pompa bakımlarının yapılması

* Governör,enjektör ve yüksek basınç yakıt pompalarının bakımlarının yapılması,

* Ana makine hava, tatlı su, yağ soğutucularının ve şanzıman yağ soğutucusunun bakımları