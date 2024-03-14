Prof. Dr. Fuat Sezgin Vapuru Yeniden Seferlere Başladı
Haliç Tersanesi’nde havuza alınan Prof. Dr. Fuat Sezgin vapuru bakım-onarım çalışmalarının ardından yeniden seferlere başladı.
Tersaneden yapılan açıklamada gemide gerçekleştirilen çalışmalar şu şekilde sıralandı :
* Sualtı temizliğinin ve boyasının yapılması,
* Irgat bakımı yapılması,
* Tutyaların yenilenmesi,
* Tüm boru devrelerinin kontrolü ve değişmesi gereken boruların yenilenmesi,
* Valf bakımlarının yapılması ve yenilenmesi,
* Puntellerin revizyonu ve yenilenmesi,
* Sıcak su kazanının yenilenmesi,
* Yıpranmış iç mekan döşemelerinin yenilenmesi,
* Sac ölçümü yapılarak raporlanması ve rapora göre sacların yenilenmesi,
* Pervanelere sıvı penatrant testi (çatlak testi) yapılması,
* Ana güverte açık yer zeminlerinin bakımlarının,
* Kırık iç-dış mekan koltuklarının,
* Yolcu merdivenlerinin bakımlarının yapılması,
* Gemi bünyesindeki elektrik kablo yollarının kontrolünün yapılması ve değişmesi gereken kısımların yenilenmesi,
* Gemi bünyesindeki usturmaca ağaçlarının yenilenmesi,
* Gemi bünyesindeki yakıt, yağ ve tatlı su tanklarının temizlenmesi,
* Yaşam mahali ısıtma kazanının değiştirilmesi,
* Yolcu ve personel tuvaletlerinin genel bakımlarının yapılması,
* Ana Makinelerin ve iskele jenaratör majör bakımı kapsamında revizyonların yapılması (Liner,piston,piston kolu,segman ve kaver değişimi)
* Türbin bakımının yapılması,
* Ana makinelere ait deniz suyu ve tatlı su akuple pompa bakımlarının yapılması
* Governör,enjektör ve yüksek basınç yakıt pompalarının bakımlarının yapılması,
* Ana makine hava, tatlı su, yağ soğutucularının ve şanzıman yağ soğutucusunun bakımları
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