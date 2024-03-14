İstanbul12 °C

  1. HABERLER

  2. GÜNCEL

  3. Prof. Dr. Fuat Sezgin Vapuru Yeniden Seferlere Başladı
Prof. Dr. Fuat Sezgin Vapuru Yeniden Seferlere Başladı

Prof. Dr. Fuat Sezgin Vapuru Yeniden Seferlere Başladı

Haliç Tersanesi’nde havuza alınan Prof. Dr. Fuat Sezgin vapuru bakım-onarım çalışmalarının ardından yeniden seferlere başladı.

A+A-

Tersaneden yapılan açıklamada gemide gerçekleştirilen çalışmalar şu şekilde sıralandı :

* Sualtı temizliğinin ve boyasının yapılması,

* Irgat bakımı yapılması,
* Tutyaların yenilenmesi,
* Tüm boru devrelerinin kontrolü ve değişmesi gereken boruların yenilenmesi,
* Valf bakımlarının yapılması ve yenilenmesi,
* Puntellerin revizyonu ve yenilenmesi,
* Sıcak su kazanının yenilenmesi,
* Yıpranmış iç mekan döşemelerinin yenilenmesi,
* Sac ölçümü yapılarak raporlanması ve rapora göre sacların yenilenmesi,
* Pervanelere sıvı penatrant testi (çatlak testi) yapılması,
* Ana güverte açık yer zeminlerinin bakımlarının,
* Kırık iç-dış mekan koltuklarının,
* Yolcu merdivenlerinin bakımlarının yapılması,
* Gemi bünyesindeki elektrik kablo yollarının kontrolünün yapılması ve değişmesi gereken kısımların yenilenmesi,
* Gemi bünyesindeki usturmaca ağaçlarının yenilenmesi,
* Gemi bünyesindeki yakıt, yağ ve tatlı su tanklarının temizlenmesi,
* Yaşam mahali ısıtma kazanının değiştirilmesi,
* Yolcu ve personel tuvaletlerinin genel bakımlarının yapılması,
* Ana Makinelerin ve iskele jenaratör majör bakımı kapsamında revizyonların yapılması (Liner,piston,piston kolu,segman ve kaver değişimi)
* Türbin bakımının yapılması,
* Ana makinelere ait deniz suyu ve tatlı su akuple pompa bakımlarının yapılması
* Governör,enjektör ve yüksek basınç yakıt pompalarının bakımlarının yapılması,
* Ana makine hava, tatlı su, yağ soğutucularının ve şanzıman yağ soğutucusunun bakımları

prof-dr-fuat-sezgin-2.jpg

prof-dr-fuat-sezgin-3.jpg

prof-dr-fuat-sezgin-4.jpg

 

Bu haber toplam 36 defa okunmuştur
Etiketler : ,
Önceki ve Sonraki Haberler

HABERE YORUM KAT

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.