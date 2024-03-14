Eskişehir İç Sularında Avlanma Yasağı 15 Mart İtibariyle Başlıyor

Yapılan açıklamaya göre, Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yayımlanan hükümler gereği Eskişehir genelinde 15 Mart-15 Haziran 2024 tarihleri arasında sazan, yayın, kadife, siraz, tatlı su kefali ve diğer iç su balıklarının amatör ya da ticari amaçlı avlanmasına ve satılmasının yasaklandı. İç sularda 15 Mart-30 Nisan 2024 tarihleri arasında sudak tatlı su levreği ile 15 Aralık-31 Mart 2024 tarihleri arasında turna balığının satılmasına ve avlanmasına yönelik de yasaklama kararı alındı. Bu çerçevede, Eskişehir genelindeki perakende su ürünleri satışı yapan işletmelerin, yasak olmayan bölgelerden menşei belgeleriyle birlikte getirdikleri iç su balıklarını satışa sunmadan önce Eskişehir İl Tarım ve Orman Müdürlüğü’ne başvuru yaparak stok tespiti yaptırmaları ve satış izni almaları gerekecek. Su ürünleri avcılığının yasak olduğu bu dönemde balıkçı gemilerinin de karaya çekilmesi zorunlu olacak.



İç su balıklarının satışını yaptığı tespit edilen balıkçı ve işletmelere yasal işlem uygulanacak

Su ürünleri av yasağı denetimleri, Eskişehir İl ve İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü’nde görevli teknik personel, emniyet, jandarma, orman muhafaza teşkilatlarında görevli personel ve kanun ile belirlenmiş koruma ve kontrolle vazifeli diğer kamu görevlileri, belediye zabıtası amir ve mensupları tarafından yapılırken, göl, gölet, akarsular ve su ürünleri satışı yapılan işletmelerde gerçekleştirilecek kontrol ve denetimlerde, yasak dönemde su ürünleri avcılığı ve Eskişehir İl Tarım ve Orman Müdürlüğü’nden izin almadan iç su balıklarının satışını yaptığı tespit edilen balıkçı ve işletmelere yasal işlem uygulanacağı öğrenildi.



Stokların korunması ve gelecek nesillere aktarılması açısından yasaklara uymak önemli

Su ürünlerinde av yasağı ile, üreme dönemine giren balık stoklarını korumak ve gelecek nesillere aktarmanın yanı sıra özellikle bu sektörden geçimini sağlayan ticari balıkçıların ve tüketicilerin korunmasının, su ürünleri kaynaklarından ekonomik olarak yararlanılmasının, su ürünleri üretiminin arttırılmasının, ekonomik türlerin geliştirilmesinin ve su ürünleri kaynaklarının daha akılcı yönetilmesinin sağlanmasının amaçlandığı belirtildi. Yetkililer, kanun çerçevesinde ticari ve amatör balıkçıların herhangi bir cezai yaptırıma maruz kalmamaları açısından yasaklara uymaları, uymayan kişileri uyarmaları ve ilgili kurumlara bildirmeleri, stokların korunması ve gelecek nesillere aktarılması açısından önemli olduğunu ifade etti.

Vira Haber