Gazze Kıyısına Yapılacak Limanın İnşası Uzaydan Görüntüledi
Deniz yoluyla yardım ulaştırılması için ABD’nin İsrail ablukası altındaki Gazze Şeridi’nin kıyısına inşa etmeye başladığı limana yönelik çalışmalar uzaydan görüntülendi.
A+A-
İsrail ablukası altındaki Gazze Şeridi’ne deniz yoluyla yardım ulaştırılması için çalışmalar sürüyor. ABD'li uydu şirketi Maxar, ABD’nin Gazze Şeridi’nin kıyısına inşa etmeye başladığı limana yönelik çalışmalar uzaydan görüntüledi.
Maxar, uzaydan çekilen fotoğrafların 11-12-13 Mart tarihlerinde çekildiğini belirterek, Al Rashid Karayolu üzerinde yer alan yeni limanın inşaatına 10 Mart’ta başlandığı ve şu anda kıyı şeridinden denize doğru yaklaşık 50 metre uzandığı ifade edildi.
ABD Donanması’na ait dört gemi, 12 Mart’ta ABD’nin Virginia eyaletinden Gazze Şeridi’nin kıyısına inşa edilecek liman için yola çıkmıştı.
Vira Haber
Bu haber toplam 51 defa okunmuştur
Önceki ve Sonraki Haberler
HABERE YORUM KAT
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.