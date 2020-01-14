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  3. Denizde kaybolan bekçiler hala bulunamadı
Denizde kaybolan bekçiler hala bulunamadı

Denizde kaybolan bekçiler hala bulunamadı

Mersin'in Tarsus ilçesinde kayıkla denize açıldıktan sonra kendilerinden haber alınamayan 2 bekçiyi arama çalışmaları devam ediyor.

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Tarsus'da balık tutmak için kayıkla denize açıldıktan sonra haber alınamayan bekçiler Oktay Avcı ile Ömer Özer'i bulmak için yapılan arama ve kurtarma çalışmaları gece boyunca devam etti.

Gece görüşlü "drone"larla yapılan çalışmada Avcı ve Özer'e ait bir bulguya rastlanmadı.

Bölgede helikopter destekli sürdürülen arama ve kurtarma çalışmalarına Sahil Güvenlik Komutanlığı, Mersin Emniyet Müdürlüğü su altı polisi, jandarma ve AFAD ekipleri katıldı.

Bekçilerin yakınları, çalışma yapılan bölgede bekleyişlerini sürdürüyor.

Vira Haber

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