Çevreci kargo gemisi "Oceanwings"

Fransız yat tasarımcısı VPLP Design, denizaşırı hizmet uzmanı Jifmar ile karbon içermeyen taşımacılık konusunda uzmanlaşmış denizcilik şirketi olan Zéphyr & Borée arasındaki ortak girişim Alizés tarafından, ArianeGroup için bir yük gemisi tasarlamak için görevlendirildi.

Modern yelkenli kargo gemisi

Tasarım firması, 121 metre uzunluğunda ve 23 metre genişliğinde açık güverteli Canopée adlı bir kargo gemisi tasarladı.

Geminin tasarımındaki yenilik, 30 metre yüksekliğindeki Oceanwings adı verilen 4 adet wing sail / kanat yelken. Wing sail (kanat yelken), rüzgar hareketinden itme elde edebilmek için bir tekneye dikey olarak sabitlenmiş, uçak kanadına benzer bir yapıdır.

Üç boyutlu Wing Sail yani kanat yelkenlerin eni dar olduğu için sürtünme çok düşüktür. Bu sebeple geleneksel yelkenlerden daha verimlidir.

VPLP tarafından tasarlanan Oceanwings, ayrı olarak geliştirilen bir rotalama sistemiyle ilişkili otomatik ve yeniden açılabilir hafif yelken kanatlardır.

Bu yelken kanatlı gemiler, yakıt tüketimini ve karbondioksit emisyonlarını ortalama %30 oranında azaltmak için geminin ana tahrik sistemine yardımcı oluyor.

Vira Haber