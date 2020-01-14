En çevreci fuar İstanbul’da yapılacak

En çevreci fuar merkezi CNR Expo İstanbul Fuar Merkezi'nde, 10-12 Eylül 2020 tarihleri arasında düzenlenecek olan fuar, Sıfır Atık Forumu ile eş zamanlı organize edilecek. Sıfır Atık Forumu, özellikle son yıllarda birçok ülkenin gündeminde olan sıfır atık alanında farkındalık yaratacak.

Katı atık, su ve atık su teknolojileri, biyoenerji, atık toplama ve taşıma araçları, geri dönüşüm sistemleri, geri kazanım tesis ve ürünleri, kentsel çevre temizlik araçları, yenilenebilir ve solar enerji sektörlerinde faaliyet gösteren firmaların ürün sergileyeceği ENTECH, 20 bin metrekarelik sergi alanında düzenlenecek. Fuarı Avrupa, Asya, Orta Doğu, Uzak Doğu, Bağımsız Devletler Topluluğu ve Kuzey Afrika ülkelerinden profesyonel alıcı gurupları ziyaret edecek.

Sektördeki en son gelişme ve yenilikler, sürdürülebilir çevre teknolojileri, çevreye duyarlı ürün ve uygulamaların sergileneceği ENTCEH, katılımcı firmaları alım heyetleri ile bir araya getirerek yeni iş bağlantıları kurma, iş hacmini geliştirme ve yeni pazarlar oluşturma fırsatı sağlayacak.

Vira Haber