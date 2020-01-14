Sahile 14 metrelik balina vurdu
Endonezya'da sahile 14 metre boyunda bir balina cesedi vurdu. Balinanın ölüm sebebi bilinmiyor
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Endonezya'nın Kuzey Sumatra bölgesinde 14 metrelik bir kambur balina bulundu. Asahan bölgesi sakinlerinden gelen ihbar telefonları üzerine harekete geçen liman Yetkilileri, kıyıdan 5 mil açıkta ölü balinanın cesedine ulaştı. Balinanın ölüm sebebi henüz bilinmiyor.
Vira Haber
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