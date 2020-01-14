Rüzgarsız hava tek engelleri

Marmaris 12. MIYC Kış Trofesi yelken yarışlarında Red Lions isimli tekneyle yarışan engelli sporcular, ortaya koydukları başarı performansla dikkat çekti.

Marmaris 12. MIYC Kış Trofesi yelken yarışlarında, en çok ilgiyi Red Lions aldı 8 metrelik tekne ile yarışan engelli yelken yarışçıları çekti. Hüseyin Akbulut ve ekibi, iyi bir performans göstererek, diğer yarışmacıların da takdirini toplamayı başardı.

32 yaşındaki sağlık memuru ve profesyonel sporcu Akbulut, 8 yaşında geçirdiği bir kaza sonucu sağ elini dirsek altından ve iki ayağından ikişer parmağını kaybetmiş. Bir eli ve 4 ayak parmağının olmaması onu hayattan soğutmak yerine daha da hırslandırıp başarıdan başarıya koşmasına neden olmuş.

“Spor bir tutku”

Sporun kendisi için bir tutku olduğunu kaydeden Hüseyin Akbulut, “8 yaşımdan bu yana engelliler için bir şeyler yapıyordum. 6 ay önce yürüttüğüm projeler ile ilgili İstanbul’da bir yelken kulübüne, tamamen engelliler için dizayn edilmiş bir tekne hediye ettim. Bana da bu 8 metrelik tekne hediye edildi. Bu tekne olunca, aklıma bu ekibi kurmak geldi. ’Yelkenli teknemiz var iken yarışmayalım’ dedim. Bu yarışma bizim için bir fırsat oldu ve kendimizi denedik. İlk defa ekip olarak yarıştık, çok güzeldi. Çok başarılı olacağımıza inanıyorum’’ dedi.

Ekibin tek kadın sporcu Miray Ulaş ise 21 yaşında ve doğuştan ampute, sağ eli diresek altından yok. Aynı zamanda milli triatlon sporcusu olan Ulaş, “Ben kendimi engelli gibi görmüyorum. Profesyonel sporcuyum. Aldığım dereceler ile ülkemi temsil ettiğim için gurur duyuyorum. Bu takım ile ilk defa yarıştım ama çok güzel bir ekip olduk’’ diyerek ilerleyen zamanlarda daha da başarılı olacaklarını ifade etti.

Vira Haber