Denizde kayıp ihbarı sonrası arama

Edinilen bilgiye, Orman kampı önündeki sahilde vatandaşlar tarafından suda batıp çıkan bir vatandaşın bulunduğu ve gözden kaybolduğu yönünde Muğla 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulunuldu.

Bölgeye iki küçük ve bir büyük Sahil Güvenlik sevk edildi. Botlar ile birlikte 2 dalgıç ihbarın yapıldığı ve vatandaşın kayıp olduğu ileri sürülen bölgede uzun süre arama çalışması yaptı. Yapılan arama çalışmalarından bir sonuç çıkmadı.

Vira Haber