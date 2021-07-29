Karadeniz gazında tarihi adım: İlk ateş yakıldı



Yeni kuyularda doğal gaz arama çalışmaları sürerken, bulunan doğal gazın ise bir an önce kullanıma alınması için çalışmalar sürüyor.

Bugün, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın canlı bağlantı ile katılımıyla "Sakarya Sahası Gaz Yakma Töreni" gerçekleştirildi.

Törende, Türkali-2 kuyusundan çıkarılan gazın yakma testi yapıldı. Testi başarıyla geçen gazın 2023 yılında kullanıma alınması planlanıyor.

"İlk fazı 2023'e yetiştirmek için çaba harcıyoruz"

Törende konuşan Erdoğan, "Bugün Türkali-2 kuyusu gaz çıkış testini gerçekleştiriyoruz. Keşfettiğimiz gazın değerini mesnetsiz iddialarla düşürmeye çalışanlar, bugün burada yanan ateşe iyi baksınlar. Karadeniz gazının ilk fazını 2023'e yetiştirmek için hem masabaşında hem de sahada büyük bir emek harcanıyor" dedi.

Vira Haber