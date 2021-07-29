'Kadın İçin Taşıyoruz' projesi İzmir’deki ihracatçılarla buluştu

“Kadın İçin Taşıyoruz- Anadolu Buluşmaları” İzmir toplantısına KAGİDER Yönetim Kurulu Başkanı Emine Erdem, DFDS Akdeniz İş Birimi Kurumsal İletişim ve Pazarlama Müdürü Özlem Dalga, Simurg Tasarım Firma Sahibi Mukadder Özden, Dirinler Makine Yönetim Kurulu üyesi Feyzan Dirin, Ege İhracatçıları Birlikleri Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi ve Dünya Gazetesi Yönetim Kurulu Başkanı ve yazarı Hakan Güldağ panelist olarak katıldı.

Projeyi genişletmeyi sürdürüyoruz

Panelde moderatörlük üstlenen ve DFDS Akdeniz İş Birimi’ni temsil eden DFDS Akdeniz İş Birimi Kurumsal İletişim ve Pazarlama Müdürü Özlem Dalga projede kat edilen yolu özetleyerek şöyle konuştu: “Projeyi KAGİDER ile birlikte genişletmeyi sürdürüyoruz. Proje kapsamında kadın üreticilerin ürünlerini, DFDS olarak Pendik, Yalova ve Mersin kalkışlı taşımacılık ağında ücretsiz olarak Avrupa’ya ve Kuzey Afrika’ya taşıdık. Kıbrıs’a da taşıma gerçekleştirdik. Rakamları özetleyecek olursak, şu ana kadar 11 kadın girişimcimizin ihracat ürünlerinde 33 lojistik çözüm ortağı ile toplam 17 taşıma gerçekleştirdik.”

Rekabetçi piyasalara erişmek için büyük destek

Panelde KAGİDER Yönetim Kurulu Başkanı Emine Erdem, özellikle pandemi döneminde kadın girişimcileri ve ekonomiye katılımlarını desteklemenin öneminin daha çok ortaya çıktığına değinerek projenin değerinin altını çizdi. Erdem, uluslararası bir boyut kazanan “Kadın İçin Taşıyoruz” projesinin, kadınların rekabetçi piyasalara ulaşabilmeleri ve pazara erişimlerindeki sıkıntıları aşmaları için büyük destek verdiğini de belirtti.

Panelde, İtalya’nın ev sahipliğindeki 3 günlük W20 (Women20) Zirvesi’ne de değinen Erdem, toplantının amacının G20 ülkelerinin liderlerine kadınların bakış açısını ve tavsiyelerini iletmek olduğunu anlattı.

Misyonumuz kadın girişimcileri desteklemek

Erdem, “Anadolu Buluşmaları” panelinin ardından, İtalya’nın başkenti Roma’da düzenlenen W20 toplantısında “Kadın için taşıyoruz” projesinin ve KAGİDER ile AİDDA’nın pandemi döneminde başlattıkları iki ülke arasındaki “Sivil Toplum Kuruluşu” iş birliğinin nasıl iyi örnek bir teşkil ettiğini zirve konuşmasında da aktardı.



W20 konuşmasında ayrıca DFDS Akdeniz İş Birimi desteğiyle, AIDDA delegasyonu ve Türkiye Kadın Girişimciler Derneği KAGİDER öncülüğünde Türkiye’den ve İtalya’dan kadın girişimcileri bir araya getiren B2B toplantısına da değinen Erdem, DFDS Akdeniz İş Birimi ile birlikte başlattıkları “Kadın için taşıyoruz” projesinden de söz etti. Erdem, misyonlarının kadın girişimcileri desteklemek olduğunun altını çizdi.

Kadınlarla ihracat artıyor

Ege İhracatçıları Birlikleri Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi, panelde yönetim kurullarında çok sayıda kadın olduğunu ancak özellikle konfeksiyon sektöründe bu tablonun belirgin olduğunu vurguladı. Eskinazi, özellikle konfeksiyon sektöründe kadınların yönetimde ön safta olduğu şirketlerin ihracatlarının inanılmaz derecede arttığını örnek göstererek, kadının ekonomiye katılımının desteklenmesinin önemini belirtti.

Kadınlar ekonomiyle hayata katılmalı

Panelde Simurg Tasarım Firma Sahibi Mukadder Özden, sektöre adım atan gençlerle ilgili olarak karşılaştıkları temel eğitimlerine dair sorunlara değindi. Özden, sektörlerinde %50- 55 oranında kadın istihdamı olduğunu ancak daha çok kadının iş hayatına girmesinin, ekonomiye katılmasının kadınların hayatı daha kolay anlamalarına yardımcı olacağını, toplumda tüketim bilincini de etkileyecek çok önemli bir unsur olduğunu ekledi.

Panelde Dirinler Makine Yönetim Kurulu üyesi Feyzan Dirin, makine sektörünün çok ataerkil bir yapıya sahip olduğunu ancak yeni nesil iş insanları arasında kadınlara daha çok değer verildiğini belirtti. Bünyelerinde 55 beyaz yakalının 20 kadın ve 35 erkek çalışandan oluştuğu halde, icra kurulunda %50 erkek %50 kadın eşit bir temsil oluşturduklarını paylaştı. Dirin, bünyelerinde daha çok kadın temsilini destekleyerek bir ahenk yakaladıklarını vurguladı.

Panelde “Kadın İçin Taşıyoruz” projesinin detaylarının yanı sıra, kadın girişimcilerin ekonomiye katılımlarının ve eğitim ihtiyacının öneminin altı çizildi.

Vira Haber