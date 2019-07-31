Denizde mahsur kalan 15 kişi açlık ve susuzluktan öldü

Birleşmiş Milletler'den (BM) yapılan açıklamada, Yemen'e gizlice sokulmaya çalışılan en az 15 Etiyopyalının teknelerinin bozulmasıyla denizde 1 hafta boyunca terk edilmesi sonucu açlık ve susuzluktan hayatlarını kaybettiği bildirildi. Uluslararası Göç Örgütü (IOM), yaşanan olaydan sağ kurtulanlar olduğunu, bazılarının ise boğularak öldüğünü bildirdi. IOM, Yemen'e ulaşan bazı göçmenlerin ise tıbbi destek alamadan hayatını kaybettiğini belirtti.

IOM tarafından Twitter'da yapılan açıklamada, "İnsan kaçakçılarının göçmenleri taşıdığı tekne bozulduğunda Cibuti'den Yemen'e gidiyorlardı. Hayatta kalanlar, bazılarının açlık ve susuzluktan, bazılarının ise hayatlarına son vermek isteyenlerin suya atlamasıyla boğularak öldü, Yemen'e ulaşabilenler ise sağlık hizmetlerine ulaşamadı" ifadeleri kullanıldı.

Okyanusta mahsur kalan 106 kişi kurtarıldı

Öte yandan Benin flamalı teknedeki Dört Batı Afrika ülkesinden 106 yolcu, Kamerun açıklarında batmak üzereyken deniz piyadeleri ve bölge halkı tarafından karaya çıkarıldı.

Batı Afrika ülkesi Kamerun'un güneyindeki kıyı kenti Kribi'de, Atlas Okyanusu'nda mahsur kalan 106 göçmenin bulunduğu teknenin kurtarıldığı bildirildi.

Yerel basındaki haberlere göre, Kribi'ye bağlı Ebodge beldesinde, Benin flaması taşıyan tekne, alabora olmak üzereyken deniz piyadeleri ve Ebodge halkı tarafından kurtarıldı.

Adının açıklanmasını istemeyen bir ordu yetkilisi, insan kaçakçılarına ait teknede Togo, Benin, Nijerya ve Gana olmak üzere dört Batı Afrika ülkesinden 106 yolcunun bulunduğunu bildirdi.

Yetkili, yakıtı biten teknenin alabora olmak üzereyken kurtarıldığını, olayda can kaybı yaşanmadığını kaydetti.

Kurtarılan göçmenler, sınırdaki Kampo kentine gönderildi.

Vira Haber