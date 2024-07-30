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Denizde Sürüklenen Şahıs’ı KEGM Ekipleri Kurtarıldı

Denizde Sürüklenen Şahıs’ı KEGM Ekipleri Kurtarıldı

İstanbul Ambarlı açıklarında şişme bot içerisinde sürüklenen şahıs, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ekipleri tarafından kurtarıldı.

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Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, “İstanbul Ambarlı açıklarında sürüklenen şişme bot içindeki şahıs, yardım talebi üzerine KEGM-6 can kurtarma botumuzca emniyete alınarak West İstanbul Marina’da karaya çıkarıldı” ifadeleri kullanıldı.

Vira Haber 

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