864 Bin Yavru Sazan Sivas’ta Göllere Bırakıldı
Sivas İl Tarım ve Orman Müdürlüğü 864 bin yavru sazanı 22 göl ve gölete bıraktı.
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Sivas İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri “Su Kaynaklarının Balıklandırılması Projesi” çerçevesinde Sivas’ta samında önemli bir çalışmaya imza attı. Üretim çiftliklerinden Sivas’a taşınan 864 bin yavru sazan balığı, Gemerek, Merkez, Şarkışla, Yıldızeli ve Zara ilçelerinde bulunan 22 adet göl ve gölete bırakıldı.
Vira Haber
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Etiketler : Yavru Sazan, Göl, Sivas
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