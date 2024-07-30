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Sahil Güvenlikten Marmaris ve Fethiye’de 3 Tıbbi Tahliye

Sahil Güvenlikten Marmaris ve Fethiye’de 3 Tıbbi Tahliye

Muğla’nın Marmaris ve Fethiye ilçelerinde gezi teknesi ve özel yatta rahatsızlanan 3 kişi Sahil Güvenlik ekiplerince tıbbi tahliyeleri gerçekleştirildi.

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Marmaris açıklarında seyreden ticari yatta, Fethiye ilçesinde ise iki ayrı gezi teknesinde yolcu olarak bulunan vatandaşların rahatsızlanması üzerine yardım çağrısı yapıldı. Yapılan yardım çağrısı üzerine Sahil Güvenlik ekipleri tarafından rahatsızlanan vatandaşların denizden tahliyesi yapılarak 112 ambulans ekiplerine teslim edildiler.

Vira Haber 

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