Sahil Güvenlikten Marmaris ve Fethiye’de 3 Tıbbi Tahliye

Marmaris açıklarında seyreden ticari yatta, Fethiye ilçesinde ise iki ayrı gezi teknesinde yolcu olarak bulunan vatandaşların rahatsızlanması üzerine yardım çağrısı yapıldı. Yapılan yardım çağrısı üzerine Sahil Güvenlik ekipleri tarafından rahatsızlanan vatandaşların denizden tahliyesi yapılarak 112 ambulans ekiplerine teslim edildiler.

Vira Haber