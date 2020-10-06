Denizde Yaşanan Ölümle İlgili Basın Açıklaması Yayınlandı

Yapılan açıklama şu şekilde: “Şirketimizin işletmesi altında bulunan ve Devmarin Denizcilik A.Ş. armatörlük firmasına ait MV Servet Ana gemisinde yaşanan ve çok değerli makinist personelimizde Sayın Musa Baş'ın ölümü ile sonuçlanan hadise neticesinde tüm ülkeler tarafından alınan ulusal ve uluslararası önlemler ve getirilen sıkı tedbirlerden dolayı, gemi personellerinin dünya limanlarında değişimi zor olmakla birlikte bazı limanlarda da mümkün olmamaktadır. Bu vesile ile gemiden ayrılmak isteyen personelleri gemilerin ticari seferlerini de göz önünde bulundurarak, işletmemiz altında bulunan bir diğer gemi olan MV Bakü'ye transfer edilmesi için İskenderun Limanı'nda MV Servet Ana gemimizde yukarıda da adı geçen merhum makinist personelimiz ile ikinci bir makine personelimiz katılmıştır.

2 Ekim 2020 günü yerel saat ile 21:00 sularında adı geçen her iki gemimiz Liberya kara suları dışında buluşmuş ve birbirlerine emniyetli mesafede demirlemişlerdir. Deniz ve hava durumunun müsaade etmesi ile 3 Ekim 2020 gece yarısı Servet Ana gemisine ait kurtarma botu ile yukarıda bahsi geçen iki personel ve kurtarma botunu kullanacak olan ilave iki personel ile tüm emniyet tedbirleri alınarak suya indirilmelerinden çok kısa bir süre sonra ters bir dalga gelmesi sonucu kurtarma botu alabora olmuş ve içindeki dört personel denize düşerek can yelekleri ile sürüklenmeye başlamışlardır. MV Servet Ana gemisi kaptanı derhal olaya müdahale etmek ve denize düşen personeli kurtarmak için Freefall (serbest düşen filika)'u kendi liderliğinde iki personeli de yanına alarak denize indirmiş ve kurtarma operasyonuna başlamışlardır.

Kısa süre içerisinde dört personel freefall'a alınmış falat içlerinden makine personeli Sayın Musa Baş'ın kurtarılmadan öne yaşamını yitirmiş olduğu ve tüm çabalara rağmen hayata geri dönmediği MV Servet Ana gemisi kaptanı tarafından deklere edilmiştir. Diğer 3 personelin durumu iyi olup vazifeleri başındadır.”

Vira Haber