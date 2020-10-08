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İstanbul Tuzla'da Denizi Kirleten Gemiye 1,3 Milyon Lira Ceza Kesildi

İstanbul Tuzla'da Denizi Kirleten Gemiye 1,3 Milyon Lira Ceza Kesildi

Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca, İstanbul Tuzla'da denizi kirlettiği tespit edilen bir gemiye Çevre Kanunu uyarınca 1 milyon 361 bin 529 lira idari yaptırım uygulanacağı bildirildi.

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Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"İstanbul Tuzla'da deniz denetim uçağı ile tespit edilen kirliliğe yönelik Bakanlık ekiplerimizce yapılan incelemeler neticesinde kirliliğe sebep olan gemi belirlenmiştir. İlgililere Çevre Kanunu uyarınca 1 milyon 361 bin 529 lira idari yaptırım uygulanacaktır."

Vira Haber

 

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