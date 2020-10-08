İstanbul Tuzla'da Denizi Kirleten Gemiye 1,3 Milyon Lira Ceza Kesildi
Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca, İstanbul Tuzla'da denizi kirlettiği tespit edilen bir gemiye Çevre Kanunu uyarınca 1 milyon 361 bin 529 lira idari yaptırım uygulanacağı bildirildi.
A+A-
Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:
"İstanbul Tuzla'da deniz denetim uçağı ile tespit edilen kirliliğe yönelik Bakanlık ekiplerimizce yapılan incelemeler neticesinde kirliliğe sebep olan gemi belirlenmiştir. İlgililere Çevre Kanunu uyarınca 1 milyon 361 bin 529 lira idari yaptırım uygulanacaktır."
Vira Haber
Bu haber toplam 220 defa okunmuştur
Etiketler : tuzla, deniz kirliliği, çevre ve şehircilik bakanlığı
HABERE YORUM KAT
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.