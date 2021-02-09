Denize Bırakılan Atıl Ağlar Köpek Balığı Yavrusunun Ölümüne Neden Oldu

Mersin Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi ile İtfaiye Dairesi tarafından Erdemli Balıkçı Barınağında 'Deniz dibi temizleme faaliyeti' gerçekleştirildi. Sahil Güvenlik Akdeniz Bölge Komutanlığı ekipleriyle birlikte gerçekleştirilen etkinlikte, denizin dibinde atıl vaziyette bulunan ağlara takılan ve çıkamadığı için ölen 'camgöz' cinsi köpek balığı yavrusu da bulundu. Ekipler ayrıca ağlara takılan yengeci de canlı olarak kurtararak yaşam alanı olan denize bıraktı.

DENİZDEN BUZDOLABI KOMPRESÖRÜ DE ÇIKTI

İki dalış gerçekleştiren ekipler, araç lastiği, cam ve pet şişe, buzdolabı kompresörü, balık ağı, alışveriş sepeti, çelik tel rulo gibi yeri deniz olmayan ve geri dönüşüme kazandırılabilecek pek çok atığı denizin dibinden çıkardı. Erdemli Su Ürünleri Kooperatifinin de destek verdiği etkinlikte dalgıçlardan ve teknik personelden oluşan 15 kişilik ekip çalıştı. Temizleme etkinliğine bir haftadır devam eden ekip, yaklaşık 15 metreküp çöp çıkardı.

Denizde oluşan kirliliği somut bir şekilde vatandaşların görmesi için Erdemli Balıkçı Barınağında gerçekleştirilen deniz dibi dalış ve deniz dibi temizliğinin devam edeceği bildirildi.

Vira Haber