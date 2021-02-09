Balıkçıların Kamerasına 15 Metrelik Balina Takıldı

Balık tutmak için Akdeniz'e tekne ile açılan balıkçılar, kıyıdan yaklaşık 16 kilometre uzaklıkta oluklu balina ile karşılaştı.

Bir süre teknenin yanından ilerleyen balinayı gören balıkçılar, bu anı ölümsüzleştirmek istedi. Balinanın teknenin yanında yüzdüğü anlar kayıt altına alındı.

Balina, birkaç dakika sonra teknenin yanından uzaklaşarak gözden kayboldu.

Vira Haber