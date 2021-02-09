Balıkçıların Kamerasına 15 Metrelik Balina Takıldı
Adana'nın Karataş ilçesinde denize açılan balıkçıların teknesinin yanından 15 metre uzunluğunda oluklu balina geçti. Balıkçılar, o anları kayıt altına aldı.
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Balık tutmak için Akdeniz'e tekne ile açılan balıkçılar, kıyıdan yaklaşık 16 kilometre uzaklıkta oluklu balina ile karşılaştı.
Bir süre teknenin yanından ilerleyen balinayı gören balıkçılar, bu anı ölümsüzleştirmek istedi. Balinanın teknenin yanında yüzdüğü anlar kayıt altına alındı.
Balina, birkaç dakika sonra teknenin yanından uzaklaşarak gözden kayboldu.
Vira Haber
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