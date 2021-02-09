Muğla'da Ölü Caretta Caretta Sahile Vurdu
Muğla'nın Datça ilçesinde sahilde ölü caretta caretta bulundu.
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İskele Mahallesi Hastanealtı sahil bölgesinde gezenler, kıyıda bir caretta carettanın hareketsiz durduğunu fark etti.
İhbar üzerine bölgeye gelen yetkililer, hayvanın öldüğünü belirledi.
Belediye ekiplerince, deniz kaplumbağası sahilden alındı.
Vira Haber
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Etiketler : muğla, datça, caretta caretta
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