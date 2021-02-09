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Muğla'da Ölü Caretta Caretta Sahile Vurdu

Muğla'da Ölü Caretta Caretta Sahile Vurdu

Muğla'nın Datça ilçesinde sahilde ölü caretta caretta bulundu.

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İskele Mahallesi Hastanealtı sahil bölgesinde gezenler, kıyıda bir caretta carettanın hareketsiz durduğunu fark etti.

İhbar üzerine bölgeye gelen yetkililer, hayvanın öldüğünü belirledi.

Belediye ekiplerince, deniz kaplumbağası sahilden alındı.

Vira Haber

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